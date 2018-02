Unidos do Alvorada conta história da família Afonso

Penúltima Escola de Samba a entrar no Sambódromo, a Unidos do Alvorada com os gritos de “Arrocha Alvorada” contagiando sua torcida para apresentar o samba enredo “Purus de Filhos Guerreiros”.



A história conta a trajetória da família Adjunto Afonso, atualmente deputado estadual, desde sua saída da região do Purus para a capital, além de toda beleza amazônica da localidade, no interior do Estado do Amazonas.

O compositor Betinho Filho conta a história das conquistas da família em 18 alas, que ralaram a fauna, flora e as étnicas indígenas do Purus, além e três tripés para dar suporte ao samba de enredo.

Uma das alas que chamou atenção foi das tribos Apurinã e Camatis. Está última etnia os participantes com rosto de “cara de gato”, característico da tribo que usava um pau de madeira fina atravessado no nariz e tinha uma pintura no rosto como fosse uma cara de gato.

Com cerca de 350 componentes, a bateria além de encantar com sua apresentação na passarela do samba, desfilou fantasiado de Jacaré.

Para o morador do bairro e participando desde o início da escola no Sambódromo, Fábio Machado, não conseguia esconder sua emoção ao ver sua escola passando com seus amigos, familiares e simpatizantes. Segundo ele, é uma emoção muito grande quando chega esse momento.

“É uma honra participar dessa escola, porque faz parte da minha família, meu tio já foi vice-presidente minha toda é envolvida. A comunidade toda se envolve e tem o lado esportivo da escola. Isso acontece o ano todo e sempre é uma emoção renovada participar e estar aqui no Carnaval com todos desfilando. Esse ano vamos brigar pelo título e arrepia ao ouvir o som da bateria”, disse.

Desde os cincos anos de idade participando da Escola de Samba Unidos do Alvorada, a porta bandeira, Jéssica Tavares, de 17 anos, estudante do ensino médio, entrou no Sambódromo pelo segundo ano consecutivo. Para ela, é uma emoção muito grande, pois ensaiou muito para chegar esse dia especial.

“É uma oportunidade muito grande de ser uma das portas bandeiras, nessa escola que amo muito, Para chegar nesse dia, eu ensaiei muito e não posso deixar a desejar na pista. Estou muito feliz e todo esforço de praticamente um ano vou fazer em prol da Alvorada”, comentou.

Edição: Lívia Nadjanara