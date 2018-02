Avenida do samba e da economia

Pelo visto o Carnaval foi bom não só para quem entrou na avenida do samba com o intuito de se divertir. Além dos aproximadamente, 28 mil presentes, segundo dados da Polícia Militar, houve quem compareceu pra ganhar uma grana extra.



“Eu cheguei aqui no Sambódromo às 14h e estou feliz com a noite. Estou há mais 15 horas em pé e sem comer direito, mas vendendo e muito. Paguei R$120 para estar aqui dentro e tenho certeza que já faturei mais que o dobro”, comemorou o ambulante Almir Medeiros, de 40 anos, que esteve entre as arquibancadas vendendo bananinha ao preço de R$ 1.

Entre os permissionários da noite estavam os vendedores de comida, bebida e adereços. Assim como Almir, o venezuelano Victor, que está recentemente em Manaus, disse que foi atraído pelo barulho das baterias desta noite, também em busca de um negócio extra.

“A gente estava aqui no Parque 10 e viemos seguindo o barulho. Ainda não sabemos sambar, mas arriscamos para se divertir e não tem nada melhor que se divertir e ainda faturar”, disse o ambulante.

Conforme dados do Corpo de Bombeiros, 47 homens atuaram para auxiliar na segurança da festa. Além deles, 6 carros, sendo dois de combate uma van também estiveram a postos. “Queremos que as pessoas se divirtam e isso que importa para que a gente”, disse um militar que preferiu não se identificar.

Assim como os bombeiros, cordões de policiais militares estavam a cada 100 metros para garantir a segurança e evitar brigas e discussões de brincantes que exageraram na bebida alcoólica.

Grávida de quase 9 meses, a estudante Juliana Santos, de 23 anos, atravessou a cidade para acompanhar a escola de coração, a Aparecida. Ela explicou que estava tranquila mesmo estando tão perto da hora do parto. “Eu Moro no Coroado, na Zona Leste e vim para ver a Pareca. Espero que ganhe”, disse, ao ressaltar que não estava com medo do momento do parto. “Estou preparada e vi que tem ambulâncias, então estou tranquila caso aconteça alguma coisa”, finalizou.

