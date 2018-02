Tranquilidade marca Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial

“Podemos dizer que foi um sucesso o desfile deste ano. Não tivemos nenhuma ocorrência. Isso mostra que o manauense sabe brincar e que estamos preparados para qualquer eventualidade”. Foi com essas palavras que o capitão Rouget Brito, coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc), comemorou a tranquilidade do desfile das escolas de samba do grupo especial. As 8 agremiações iniciaram o desfile as 20h do sábado e encerraram por volta das 6h30 deste domingo.

Mas há uma explicação para tamanha tranquilidade. Conforme dados da Secretaria de Comunicação do Governo do Amazonas (Secom), mais de 600 policiais, entre militares e civis atuaram neste desfile.

E além do número de seguranças e militares, diversas campanhas foram realizadas por diversos órgãos do governo e Prefeitura de Manaus para alertar para problemas como a exploração sexual infantil e o trabalho infantil.

“Me diverti como nunca antes. Foi um sucesso. Trouxe minhas filhas e uma neta. Estava tudo como esperamos. Viemos de ônibus da avenida Brasil, na Compensa para acompanhar a Vila da Barra e agora vamos voltar para casa”, disse a dona de casa Ana Célia, de 58 anos.





Coletivos

Pensando em facilitar a ida para o sambódromo ou o retorno dos foliões para casa, a Prefeitura de Manaus informou que 49 linhas extras foram postas às ruas circulando após meia-noite. As linhas extras ficaram à disposição dos passageiros até as 4h. Já antes disso, até a meia-noite, ficaram circulando nas ruas de Manaus, 480 linhas, segundo a SMTU.