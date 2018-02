Marido de Ivete posta foto de cantora com as filhas gêmeas

Os bebês vieram ao mundo na primeira madrugada deste Carnaval, no Hospital Aliança, em Salvador. | Foto: Reprodução

Salvador - O marido da cantora Ivete Sangalo postou, neste sábado, uma foto da artista com as filhas gêmeas recém-nascidas. Os bebês vieram ao mundo na primeira madrugada deste Carnaval, no Hospital Aliança, em Salvador.



“Energia feminina tamanho gigante!! Só posso dizer obrigado “, escreveu Daniel Cady no Instagram.

A imagem compartilhada mostra o rosto das gêmeas Helena e Marina, ao lado de Ivete, pouco após o parto. Esta foi a primeira foto dos bebês do casal.

Leia também: Ivete Sangalo dá a luz em pleno carnaval

Em entrevista coletiva à imprensa, a obstetra responsável pelo parto afirmou que as gêmeas nasceram saudáveis e com cerca de 2,5 Kg cada uma.

O parto estava marcado para 22 de fevereiro, mas nas primeiras horas deste sábado a cantora começou a sentir contrações e foi encaminhado para o hospital.

Ivete Sangalo passa bem e deve ter alta dentro de três dias. Ela publicou um vídeo dançando na maternidade pouco antes do parto, uma cesariana.





Leia mais:

Itens do Boi Garantido já estão no Rio para desfile da Mocidade