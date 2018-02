Antes de estreia, conheça curiosidades do herói Pantera Negra

Manaus - Pantera Negra é um dos mais icônicos heróis da Marvel Comics. Peça chave na equipe dos Vingadores, surgiu pela primeira vez em Quarteto Fantástico 52, de 1966, e se tornou uma importante figura dentro do universo Marvel em pouquíssimo tempo.

Conheça as curiosidades:

1. O Surgimento da Fera!

O Pantera Negra estreou nos quadrinhos em 1963, como coadjuvante, na edição de N° 52 do Quarteto Fantástico. Ele é o soberano de um reino africano High-tech chamado Wakanda e também é membro dos vingadores.

2. Habilidades que vem do coração!

A Erva Coração, planta encontrada somente nas terras de Wakanda e é extremamente venenosa para quem a ingere.

De acordo com as tradições, os futuros reis de Wakanda, ainda pequenos, devem beber um chá feito com as folhas em formato de coração para que seu espírito seja ligado ao Deus Pantera.

Caso a criança sobreviva, ela adquire poderes como super-força, velocidade, agilidade e fator de cura acelerado. Seus sentidos também são aguçados e ela pode enxergar na escuridão total, bem como sentir o cheiro de qualquer coisa a longas distâncias e ouvir os batimentos cardíacos de seu inimigo a quilômetros.

3. Mais rico que o Batman e Homem de ferro!

Se as fortunas dos personagens dos quadrinhos pudessem ser avaliadas, o Pantera Negra ficaria em primeiro lugar com larga vantagem.

Com as reservas de Vibranium, a tecnologia avançada de sua nação e sua mente brilhante, o Príncipe de Wakanda teria nada menos que 500 bilhões de dólares em sua conta.

4. Intelecto Superior!

Na prática, a inteligência de T'Challa aliada aos seus poderes já o permitiram derrotar vilões como Mephisto e Doutor Destino. Além disso, sozinho, ele foi capaz de derrotar todos os Vingadores e os membros do Quarteto Fantástico. Ele também conseguiu capturar o Surfista Prateado.

5. Ele casou com a Tempestade!

O rei de Wakanda conseguiu roubar o coração de uma das mais famosas integrantes dos X-Men. É verdade, T’Challa foi casado com a Tempestade! Depois de uma grande cerimônia em Wakanda, o casal foi passar a lua de ­mel em vários locais, como, Latveria, Atlantis, Attilan e Estados Unidos.

6. O Manto!

O Pantera Negra é um dos personagens com um dos uniformes mais resistentes dos quadrinhos! Ele aguenta balas, explosões e toda uma variedade de diferentes impactos.