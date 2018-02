Paris Hilton é atração em camarote do Carnaval de Salvador

Salvador - A socielite norte-americana Paris Hilton, de 36 anos, se apresentou como DJ em uma boate no Carnaval de Salvador na madrugada deste domingo (11). Ela estava acompanhada do noivo, o ator Chris Zylka, 32.

Leia também: Marido de Ivete posta foto de cantora com as filhas gêmeas

Trajando uma fantasia de borboleta, a herdeira dos hotéis Hilton era uma das atrações de um camarote localizado no circuito Dodô, na orla da capital baiana. Durante a apresentação, ela exibiu o figurino composto por um vestido cheio de pedras e uma capa longa. Entre uma música e outra, ela gritava “olá, brasileiros sexys!”.

Em sua conta no Instagram, Paris publicou vídeos dançando ao lado do noivo no palco do camarote. Após o show, que teve duração de uma hora e meia, ela saiu escoltada por diversos seguranças para a área vip da boate, onde tirou fotos com os foliões e dançou ao som de axé baiano.

Noivado

Paris Hilton anunciou seu noivado no dia 2 de janeiro de 2018, no Instagram. Na foto do pedido, que aconteceu nas montanhas de Aspen, EUA, o noivo, Chris Zylka, aparece segurando o anel ajoelhado na neve. Eles assumiram o romance em fevereiro do ano passado.

A socialite e o noivo pretendem fazer três casamentos, mas nada de básico: uma festa em cada lugar do mundo. "No meu 21º aniversário eu fiz cinco festas. Então talvez para o meu casamento eu faça uma festa europeia, outra americana e uma para todas as pessoas ao redor do mundo", disse Paris.

Em suas redes sociais, Paris posta fotos constantemente ao lado do noivo e exibe sempre que pode seu anel de noivado, que custou cerca de U$ 2 milhões ( R$ 6,4 milhões).

Leia Mais

Itens do Boi Garantido já estão no Rio para desfile da Mocidade

Tranquilidade marca Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial