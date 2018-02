Abutre: uma cultura que vai além do amor pelo motociclismo

Manaus - “No peito, abutre leva história e sedução. A moto é companheira, a estrada é uma paixão. Abutre voa livre, é força e união. Eu sou abutre, de coração”. O trecho do hino dos Abutre’s revela bem o que a cultura apresenta: a liberdade e empatia com o próximo. Fundado no Brasil em 10 de setembro de 1989, o motoclube é um dos maiores do país. Em Manaus, “a bandeira Abutre” foi levantada em 2013 e hoje já possui mais de 30 membros.

Abutre’s, nome definido pelos fundadores, é de fato uma referência a ave rapina, a cor preta do animal é predominante nas motos, no motoclube e principalmente no colete que o irmão abutre veste. Sem discriminação ou preconceito, possui membros de diversas profissões, religiões e etnias. O único grupo que não pode participar como integrante é o das mulheres, a não ser na garupa das motos. Mas calma, elas são bem-vindas! Nos encontros fraternos que a irmandade promove, as mulheres são recebidas com muito respeito, sendo muito bem tradadas por todos os integrantes.

Sem discriminação ou preconceito, Abutre's possui membros de diversas profissões, religiões e etnias | Foto: Divulgação/ Israel Martinez





Um dos destaques do motoclube é a hierarquia forte, conforme nos conta um dos líderes nacionais, o promotor de justiça Elvis de Paula Freitas, 53.

“A nossa estrutura é hierarquizada, temos uma disciplina rígida, mas que permite aos nossos irmãos respeito, aprendizado e, principalmente, que seja uma pessoa melhor perante à sociedade. O colete é nossa segunda pele, não é o colete que veste o homem, mas sim o homem que veste o colete. E essa responsabilidade cabe a cada membro do motoclube”.

Pois apesar de não ser uma instituição filantrópica, o motoclube Abutre’s é conhecido também pelas ações sociais | Foto: Divulgação/ Israel Martinez





Tatuados, colete de couro e com motos que arrancam suspiros dos apaixonados por aventuras. Os Abutre’s podem até assustar à primeira vista, mas é só a primeira impressão, que, no caso da irmandade, não deve ficar. Engana-se quem acredita que são apenas um grupo de fissurados por moto. Pois apesar de não ser uma instituição filantrópica, o motoclube Abutre’s é conhecido também pelas ações sociais que praticam em vários lugares do país. E em Manaus não é diferente.

Com a ideologia de fazer a diferença, estão sempre de braços abertos para uma causa social. Uma das ações que o grupo realizou foi doação de roupas para a Missão Vida, entidade que ajuda homens que vivem nas ruas, dando oportunidade para quem deseja largar vícios e sair da situação sub-humana.

As ações sociais renderam ao maior motoclube da América Latina vários reconhecimentos, entre eles, o título de Honra ao Mérito de Responsabilidade Social, entregue pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, na ONU.

Uma das ações que o grupo realizou foi doação de roupas para a Missão Vida | Foto: Divulgação/ Israel Martinez





Os Abutre’s é muito mais que um motoclube, é uma família! Para quem deseja fazer parte, não basta ter uma moto ou gostar de vestir preto, o interessado deve ser convidado ou apadrinhado por um dos membros que conheça toda a estrutura e hierarquia. Possuem regras bastantes definidas e que fazem a diferença na atuação dos membros, portanto entrar na organização é uma decisão muito séria e que deve ser bem pensada.

Sendo uma irmandade, o motoclube trata todos os integrantes como irmãos e estão dispostos a ajudar cada um nas mais diversas situações. Elvis explica: “Se um irmão tem um problema e comunica para a diretoria, todos os irmãos irão juntos apoiar e ajudá-lo conforme a necessidade que ele tenha”. Ou seja, um dos pontos fortes da cultura Abutre é ajudar o próximo e estar à disposição, bem como o apoio vem de todos.

Tatuados, colete de couro e com motos que arrancam suspiros dos apaixonados por aventuras | Foto: Divulgação/ Israel Martinez





Afinal, o sentimento para o irmão que participa é indescritível. E Elvis complementa: “Só sendo um Abutre para saber!”

