Primeiro dia de Carnailha tem estimativa de mais de 30 mil foliões

Parintins (AM) – A Ilha Tupinambarana de Parintins (à 367 km de Manaus) também caiu na folia e abriu, na noite deste domingo, o tradicional Carnailha 2018. E para marcar a abertura do evento, cerca de 200 idosos participaram do bloco - que desceu a avenida Paraíba, na passarela do samba, valorizando o folião da terceira idade.

O desfile dos blocos, que iniciou ainda pouco, às 19h, será marcado pela diversidade de temas. O primeiro bloco que entrou na avenida do samba foi “Os Hippies”, em seguida, é a vez do “Entre Tapas e Beijos”, “Os Belezuras”, “Invasão na Folia”, “As Tiazinhas”, “Lagarto Salgado”, “Os Piratas”, “Chitara da Chapada” e finalizando com o bloco “Pantera Cor de Rosa”.

O tempo máximo para cada apresentação dos blocos será de no máximo 30 minutos de desfile.

Leia mais: Marido de Ivete posta foto de cantora com as filhas gêmeas

O evento também está sendo transmitido ao vivo no Facebook da Prefeitura de Parintins | Foto: Tadeu de Souza





Segundo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Parintins, o subsecretário de cultura do município, Chico Cardoso, declarou que toda mobilização do executivo municipal foi com o intuito de proporcionar uma grande estrutura ao evento - que é considerado o segundo mais importante do calendário cultural do município, ficando somente atrás somente do Festival Folclórico do Boi Bumbá de Parintins.



“Temos certeza de que as pessoas que prestigiarem nosso carnaval vão ter conforto, segurança porque o Carnailha foi preparado para fazer com que o cidadão de Parintins participe e seja feliz”, enfatizou o subsecretário.

Transmissão

Para quem não está em Parintins, e quer acompanhar cada detalhe do Carnailha 2018, o evento será transmitido Ao Vivo pelo Facebook da Prefeitura de Parintins, que pode ser acessado aqui.

Leia também:

Antes de estréia, conheça curiosidades do herói Pantera Negra

Abutre: Uma cultura que vai além do amor pelo motociclismo

Paris Hilton é atração em camarote do Carnaval de Salvador