Qual a escola de samba você acha que vai ser campeã do Carnaval 2018?

Manaus - Você já tem a sua escola de samba favorita para ganhar o título de campeã do Carnaval de Manaus 2018? O desfile das oito escolas do grupo Especial foi realizado na capital no último sábado (10) e as torcidas se reúnem no Centro de Convenções, Zona Centro-Oeste da cidade, nesta segunda-feira (12), aguardando o resultado que será divulgado pela comissão organizadora e transmitido nas redes sociais do Em Tempo.

Sem Compromisso, Andanças de Ciganos, Aparecida, Grande Família, Reino Unido, Vitória Régia, Unidos do Alvorada e Vila da Barra concorrem ao título do evento que levou mais de 28 mil pessoas ao Centro de Convenções - Sambódromo, no sábado.

Grupos de acesso

Após uma acirrada apuração entre as escolas dos Grupos de Acesso A, B e C, o corpo de jurados divulgou as três grandes campeãs, respectivamente Unidos da Ilha, Coroado e Tradição Leste.

Com 174.9 pontos, a escola de samba Tradição Leste, além de ser a grande a campeã do Grupo C no Carnaval da cidade subir para o Grupo B. A agremiação havia vencido em 2008 e em 2009 foi vice-campeã.

A "Legião dos Bambas" foi, neste ano, a vice campeã. A escola já foi campeã do grupo B e em 2012 foi vice-campeã do Grupo de Acesso C. Em terceiro lugar ficou a agremiação 'Gaviões do Parque'.

A Mocidade Independente do Coroado foi a campeã do Grupo de Acesso B em Manaus. A campeã consagrou-se com 177.6 pontos e conquistou o bicampeonato. O enredo ‘Uma nova história e uma nova era: Rio Preto da Eva’, fez uma homenagem ao município que deu o nome ao tema e está localizado a 57 km de Manaus.