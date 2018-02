Exaltando professores, Reino Unido da Liberdade é campeã em 2018

Manaus – “Ao Mestre com Carinho, na Escola da Vida Eu Sou o Professor”. Com este tema, homenageando os profissionais da educação, que o Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade levou o título de campeã do grupo Especial do Carnaval de Manaus 2018. A Reino Unido se consagrou tri-campeã com 178.30 pontos; a vice-campeã foi a Vila da Barra com 177.70, resultado surpreendente; e, em 3º Lugar, a Alvorada com 176.50 pontos.

João Tomé, vice presidente da Reino Unido, ressaltou que a vitória é justa e merecida, principalmente pela homenagem aos professores. "Temos que exaltar esses profissionais, que a cada dia mais estão sendo desrespeitados, por isso queremos exaltar a profissão dessa classe tão importante, que são os verdadeiros 'pais' dos alunos", exaltou.

Reginey Rodrigues, presidente da escola de samba Reino Unido, disse que a maior dificuldade foi colocar a grande quantidade de pessoas que brincaram pela Reino Unido. "Vamos analisar os pontos que pecamos e trabalhar ainda mais para o ano que vem", disse complementando que essa vitória também é para a classe dos professores "nossa homenagem vai pra esses profissionais que tanto batalham".

O secretário estadual de Cultura, Denilson Novo destacou que esse foi um ano excepcional para o Carnaval de Manaus, devido ao recorde de transmissão nacional, além de uma transmissão internacional. "Nosso desfile foi transmitido para a Colômbia e tivemos uma audiência ótima no país", disse o secretário, destacando que o assunto ficou entre os 'trending topics', que são os assuntos mais comentados, do twitter colombiano.

Várias divergências marcaram a apuração da campeã do grupo especial do carnaval 2018. Diretores dos grupos Vitória Régia, Unidos da Alvorada e Andanças de Cigano causaram tumulto durante a divulgação das notas. Os representantes das duas últimas agremiações exigiam a validação de recursos apresentados ainda na noite do desfile, enquanto a Vitória Régia exigia a apuração de uma denúncia feita ao corpo de jurados sobre a falta de pessoas em alas de uma outra escola.

Agora, são 12 títulos de campeã do Carnaval. | Foto: Marcelo Cadilhe

Com o samba-enredo reverenciando os professores e ressaltando os valores de respeito e amor a essas figuras tão importantes na formação do ser humano. Agora, são 12 títulos de campeã do Carnaval e a Reino Unido mostrou um Carnaval grandioso, demonstrando muita força de vontade para essa vitória. A escola desfilou com 31 alas, 3 carros alegóricos e 1 módulo. Ao todo, 4,5 mil componentes brilharam no desfile da escola.



Torcida no Sambódromo agitou todos os momentos do desfile da escola. | Foto: Marcelo Cadilhe





Comunidade do Morro

Um dos destaques da Reino Unido foi a ala de surdos, com 60 componentes entoando os versos do samba-enredo na linguagem de sinais, homenageando também os professores de libras. De acordo com o coordenador da ala Otto Franco, a ideia da ala surgiu em 2016, quando a escola abordou o tema de comunicações no samba-enredo. “Nós acreditamos na inclusão e estou nesse projeto com duas emoções: o amor pela Reino Unido e a paixão pelas libras”, afirma. Segundo ele, a Reino Unido é pioneira, tratando-se da primeira escola de samba do Brasil a incluir surdos no desfile desta maneira.

A rainha da bateria Vanessa Costa, , 20 anos de idade, desfilou pelo terceiro ano consecutivo na escola e demonstra muito orgulho pelo trabalho desempenhado. “É muita responsabilidade e muito amor pelo trabalho que venho fazendo na Reino Unido”, comentou ela. A Reino Unido da Liberdade foi a quinta escola a descer a avenida, iniciando o desfile às 1h20 da manhã de domingo (11).

Confira lista de pontuação completa

1. Reino Unido da Liberdade – 178,30



2. Vila da Barra – 177,70

3. Unidos do Alvorada – 176,50

4. Vitória Régia – 175,90

5. A Grande Família – 175,00

6. Mocidade Independente de Aparecida – 174,90

7. Andanças de Ciganos – 174,70

8. Sem Compromisso – 169,40 - Desce para Grupo A





