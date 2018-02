‘Coca-Cola Fan Feat’ conta com forte engajamento de fãs amazonenses

Se existe um amor que não mede esforços é o de fã. As loucuras são muitas, bem como o tempo e o dinheiro gastos com shows, além de uma ou outra tentativa de se aproximar do ídolo. E segundo eles, vale muito a pena. É o que conta o designer Ravel Oliveira, presidente do fã clube amazonense das cantoras Simone e Simaria, que tem participado da promoção Coca-Cola Fan Feat, que convoca os fãs amazonenses de música para votarem no site e escolherem três artistas para formar um feat (trabalho em parceria). Os artistas mais votados vão gravar uma música inédita e um videoclipe, além de fazer um show ao final da campanha.

“Atualmente, temos revezado e feito mutirões para que elas vençam a promoção da Coca-Cola. As cantoras inclusive já comentaram nossas fotos mostrando o apoio delas”, conta o presidente do fã clube “Sempre Coleguinhas”, que existe há 8 anos e possui uma fanpage no Facebook com 20 mil seguidores. “Desde 2010 temos esse contato de fã e artista, indo até o aeroporto, hotel e sempre somos recebidos com muito carinho por elas. É um elo que a cada encontro se torna um amor eterno”, disse Ravel.

Ravel Oliveira, presidente do fã clube amazonense das cantoras Simone e Simaria | Foto: Divulgação

Outra fã que tem demonstrado o amor pelo ídolo não apenas participando constantemente na promoção Coca-Cola Fan Feat, mas também se caracterizando do próprio artista, é Larissa Fernandes que, desde 2016, faz o cover da Anitta, se apresentando inclusive em outros Estados. “Alguns amigos me chamaram para fazer parte do grupo, por me acharem bastante parecida com a cantora e acabei topando”, afirma a estudante.

Ela lembra que a primeira apresentação como Anitta foi uma experiência que jamais vai se esquecer. “Foi incrível, o show aconteceu em um arraial para um público com 500 pessoas”, recorda a fã da cantora, que atualmente tem ensaiado novas coreografias para voltar a retornar no próximo mês com novidades.

Quem também leva o amor de fã para os palcos é o estudante Felipe Souza, que conta que acompanha o trabalho de Pabllo Vittar há muitos anos. “Inclusive no início da carreira dele cheguei a viajar para o Maranhão para assistir ao show lá”, comenta o fã, que atualmente também faz cover da cantora e drag queen em casas noturnas da capital amazonense.

“Comecei a me apresentar no ano passado, mas ainda existe muito preconceito, porque drag não é algo tão comum na cidade”, disse Felipe, que revela que ainda não conhece Vittar pessoalmente e espera que através da promoção Coca-Cola Fan Feat o sonho se torne realidade.

Felipe Souza, cover oficial da Pablo Vittar em Manaus | Foto: Divulgação

Além de Simone e Simaria, Anitta e Pabllo Vittar, também participam do Coca-Cola Fan Feat os cantores Luan Santana, Ludmilla, Projota, Solange Almeida, Thiaguinho e Valesca. Os 100 fãs de cada artista vencedor que mais votaram na promoção ganharão ingressos para assistir ao show, com um acompanhante.

Os 10 mais engajados de cada artista terão acesso a outros prêmios, como assistir à gravação do clipe e participar de um encontro com o artista no dia do show, produzido e transmitido ao vivo pela Vevo Brasil, que assina a curadoria e gestão artística da campanha.

Para votar, basta comprar a embalagem do artista favorito e se cadastrar no site www.coca-cola.fm. Em seguida, será necessário usar a câmera para reconhecer o rosto na embalagem e confirmar o voto em um dos artistas participantes. Após o voto registrado, o participante receberá um conteúdo exclusivo do artista e, em primeira mão, a música e o clipe do feat vencedor quando forem lançados. Para concorrer a experiências com os ídolos, é preciso enviar a foto da nota fiscal de compra das embalagens.

E para ganhar ainda mais pontos e triplicar as chances dos fãs de viver experiências com seus ídolos, a Coca-Cola fechou parcerias em que os votos passam a valer três vezes mais. Até dia 11 de fevereiro, os internautas poderão votar usando as notas fiscais da rede Cinépolis e, até o dia 2 de março, com cupons do McDonald’s.

Edição: Wallace Abreu