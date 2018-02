‘Norte Folia’ agita Carnaval com Concurso de Fantasia no Vianorte

Manaus - Muito samba no pé, marchinhas, blocos, bandinhas, confetes, serpentinas e uma premiação em dinheiro para os vencedores. Esse será o clima do Carnaval infantil com concurso de fantasias que agitará a tarde desta terça-feira (13), a partir das 14h, no shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, na Zona Norte.

Leia mais: Primeiro dia de Carnailha tem estimativa de mais de 30 mil foliões

As inscrições para o concurso de fantasia infantil devem ser feitas pelos pais ou responsáveis das 12h às 13h30 (com certidão de nascimento ou identidade da criança e documentos dos responsáveis), na praça de alimentação do centro de compras, onde será realizado o evento gratuitamente para a criançada.

O concurso será destinado a crianças de 2 a 8 anos e terá premiação para os três primeiros lugares. O primeiro colocado receberá R$ 200 + 10 horas no Clube da Criança do ViaNorte + R$50 em vale compras na Tropical Multiloja ViaNorte. O segundo lugar R$100 + 5 horas no Clube da Criança do ViaNorte + R$50 em vale compras na Tropical Multiloja ViaNorte. Já o terceiro colocado R$ 50,00 + 2 horas no Clube da Criança do ViaNorte + R$50 em vale compras na Tropical Multiloja ViaNorte.

Leia também:

A marquinha perfeita 'à lá Vai Malandra' é tendência em Manaus

Paris Hilton é atração em camarote do Carnaval de Salvador

Itens do Boi Garantido já estão no Rio para desfile da Mocidade