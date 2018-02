Reino comemora tri-campeonato e Vila por 2º lugar com gosto de vitória

Manaus- O grito de "É tri- campeã" ecoou pelo bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, nesta segunda-feira Gorda de Carnaval (12). Brincantes, carnavalescos, torcedores e simpatizantes paralisaram as ruas ao redor da quadra verde e branca. Isso tudo para comemorar o maior título do Carnaval 2018.

Para o carnavalesco Otávio Muniz, a escola foi muito feliz com a escolha do tema. As incansáveis horas de dedicação de todos os envolvidos fizeram com que o trabalho final brilhasse na avenida.

"Foi um trabalho difícil, e falar da educação como nós queríamos não foi possível. Mas, graças a Deus, conseguimos abordar o tema, que é algo tão especial. Abordamos o trabalho dos professores de uma maneira que agradou bastante. Fomos brincar de Carnaval, mas fomos também profissionais" diz o carnavalesco.

Em meio ao "sambão" e discursos de agradecimentos, o vice-presidente da escola, João Tomé, foi enfático ao dizer que a união ajudou na conquista de mais um titulo para a Reino.

"Eu não tenho dúvidas que a nossa união fez toda diferença. É extremamente importante a interação da comunidade, receber nossos brincante de braços abertos, isso faz toda diferença na avenida", disse o vice presidente.

Números da Vitória

Neste ano de 2018, a Reino Unido veio para avenida com o total de 4, 5 mil componentes, 31 alas, 3 carros alegóricos e 1 módulo. A escola acumula 12 títulos de campeã do carnaval amazonense.

Um dos pontos altos do desfile foi a apresentação de 60 componentes embalando o samba enredo da escola na linguagem de sinais, uma homenagem aos professores de libras. A Reino Unido garantiu a vitória com 178,30 pontos, seguida pela Vila da Barra com 177,70 pontos e a Unidos do Alvorada com 176, 50 pontos.

Confira como foi a comemoração da verde e branca nesta segunda:

Vice-campeã



A tarde foi de festa também no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A escola de Samba Vila da Barra comemorou o título de vice-campeã como se tivesse garantido o 1º lugar no Carnaval Amazonense. A escola é a mais nova agremiação do Grupo Especial de Manaus e, em sua segunda participação na elite do Carnaval, já desbancou grandes e tradicionais concorrentes, como Aparecida, Vitoria Régia e Grande Família.

Com apenas nove anos de existência, a "caçula da folia" mostrou que veio para brigar, com garra e profissionalismo, pelos títulos da festa momesca.

A Vila da Barra comemorou o título de vice como se fosse campeã do Carnaval | Foto: Isac Sharlon





"Entramos com muito amor e garra na avenida. A Vila estava linda, maravilhosa e mereceu isso. Estamos satisfeitos com essa vitória", declarou Apolo Ferreira, presidente da Vila da Barra.

A agremiação levou 2,7 mil brincantes para a avenida do samba como o tema "Todos os Gritos". A escola foi a última a se apresentar na madrugada de sábado para domingo.

Veja agora como foi a comemoração da Vila da Barra:

