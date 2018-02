Chitara e Rubro Negro são os blocos campeões do Carnailha em Parintins

Parintins – Aconteceu na tarde desta terça-feira (13) a apuração da disputa dos blocos das chaves Irreverentes e Especial do Carnailha de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

Na chave dos Irreverentes, mantendo o favoritismo o bloco Chitara da Chapada foi o grande vencedor com 249, 70 pontos. O tema do bloco este ano foi o programa “Cartão Amarelo”, do ex-prefeito Enéas Gonçalves, que hoje lidera a audiência na região.

“Nós tínhamos certeza, depois daquele arrastão que o bloco fez na avenida, que o título era nosso, nós empolgamos, o Enéas é muito querido pelo povão”, disse o Vice-Presidente do bloco, Jefferson de Souza Matos ao receber o troféu.

Na chave especial o bloco vitorioso foi o Rubro Negro formado pela nação rubro-negra de Parintins. O bloco trouxe a temática indígena para a avenida. Os mistérios e a vida do povo Sateré-Mawé ganharam destaques durante a evolução da Comissão de Frente do bloco.

Hoje a noite acontece na passarela do samba a segunda versão do Carnaboi parintinense com a participação de 9 cantores de toadas.