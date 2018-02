Império Verde e Rosa conquista 14º título no Maués Folia

Maués - A escola de samba Império Verde e Rosa é a grande campeã do Maués Folia 2018. Com o tema “A Terra Irmã que Amamos, Maués Festeja Boa Vista do Ramos”, em homenagem ao município vizinho, a agremiação conquistou o 14º título com a apuração das notas realizada na Passarela do Samba da Terra do Guaraná (a 253 quilômetros de Manaus) na tarde desta terça-feira (13).

Mil integrantes participaram do desfile da ‘Verde e Rosa’ que teve como um dos destaques a ala com 120 foliões que alugaram um barco em Boa Vista para participar da apresentação. “Fizemos uma festa inovadora com apoio da nossa comunidade que se dedicou 24 horas por dia nos preparativos e ensaios, para que tudo desse certo”, comemorou a presidente Maria do Rosário Silva, que assumiu o cargo no início deste mês.

Fundada em 2013, a Unidos do Ramalho Jr., com o tema “A Magia do Circo” ficou em segundo lugar e a Em Cima da Hora conquistou o terceiro lugar, seguida da Mocidade de Santa Luzia.

Único município do interior do Amazonas com escolas de samba em atividade em seu Carnaval, o desfile de 2018 celebrou 30 anos da fundação da primeira escola no município e também a reestruturação das agremiações, que contaram com apoio logístico e financeiro da prefeitura local.

“Além da festa e da importância cultural, o Carnaval é importante fonte de renda e emprego para milhares de pessoas, além de atrair muitos turistas este ano. Para 2018, vamos intensificar as ações e trabalhar para criação da Liga Carnavalesca que irá proporcionar mais estrutura e fortalecer as escolas”, explicou o prefeito de Maués, Junior Leite.

Blocos

Com irreverência e criatividade o Maués Folia também teve a apresentação de dez blocos divididos em dois grupos.

O Toca Folia foi o grande vencedor do Grupo Especial, seguido do Vira Copus e Os Mortos Vivos, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. No Grupo de Acesso, o bloco Fura Olho foi promovido ao Grupo Especial em 2019 com a primeira colocação, seguido pelo Fla Maués. Todas as agremiações receberam premiação em dinheiro e troféus.

O Maués Folia 2018 termina na madrugada desta Quarta-feira de Cinzas (14) com um grande baile de rua, com a participação de trio elétrico, arrastão dos blocos, shows musicais e um saldo positivo quanto a segurança e participação popular.

“Novamente fizemos uma festa para toda a família, com uma programação diversificada e sem ocorrências nos dias do evento, que assegura a festa definitivamente como uma das maiores e mais importantes do calendário carnavalesco do Amazonas”, ressaltou o prefeito Junior Leite.