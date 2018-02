Galo de Manaus leva milhares de foliões ao Sambódromo. Veja as fotos!

Galo de Manaus | Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus - Fantasias irreverentes, mistura de ritmos e um público animado marcou a 15° edição do Galo de Manaus, festa de Carnaval que já é considerada uma das mais tradicionais e esperadas pelos foliões manauenses.

Com o tema "Monamour, Meu Bem, Meu Frevo" o Galo veio com uma estrutura grandiosa formada por cinco palcos alternativos, três trios elétricos e mais de 40 atrações. O espaço kids também deu lugar para a criançada brincar e Carnaval e se divertir junto com a família.

Galo de Manaus | Foto: Marcelo Cadilhe

Segundo o coordenador artístico cultural do evento Thomas Staundinger, a festa este ano foi teve como diferencial a preocupação de proporcionar mais estrutura para as famílias se divertirem.

"É importante que todos venham brincar, se reunir sem medo, pensamos num todo, em cada detalhe, nas pessoas que prestigiam o evento", disse o diretor.

Galo de Manaus | Foto: Marcelo Cadilhe

A festa segundo o Thomas é uma dos bonitos intercâmbios culturais entre Norte e Nordeste, uma vez que o Galo faz alusão a uma das festa de Carnaval mais conhecidas do país, o frevo de Recife (PE).

A festa contou com cerca de 600 policiais militares fazendo a segurança dos foliões.E nem mesmo a forte chuva espantou os brincantes. A estimativa de público segundo os organizadores é de 100 mil pessoas brincando até a última banda se apresentar.