Nem a forte chuva espantou os foliões na Banda do Parque 10

Manaus- Com apenas cinco anos de existência a Banda do Parque 10 já é sucesso entre os foliões de Manaus. A banda levou centenas de pessoas às ruas de um dos bairros mais conhecidos da cidade na noite desta terça-feira (13).

De acordo com um dos organizadores do evento, o empresário Haroldo Duarte, a banda tem se destacado devido a organização e as atrações variadas. " A banda ainda é caçula, mas já é um sucesso. O público brinca em segurança, aqui é tudo muito organizado e trazemos as atrações que vão de fato cair no gosto dos foliões", afirma Haroldo.

Haroldo Duarte, um dos organizadores da Banda do Parque Dez | Foto: Marcelo Cadilhe

A festa contou com cinco atrações que agitaram a ultima noite de Carnaval da cidade. Mais de 60 policiais militares fizeram a segurança do lugar. Equipes do Manaustrans também estiveram no local para orientar os motoristas que trafegavam próximo ao evento, uma vez que a rua Perimetral 1 que seria uma das vias de acesso foi interditada.

A folia teve ainda sorteios de brindes e abadás para os brincantes. A festa segue até as 23h, horário estabelecido pela Secretaria de Segurança Pública para todos os blocos de rua da cidade, em função da segurança dos brincantes.

