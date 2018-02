Ana Paula é a terceira eliminada do BBB 18

Com 89, 85% a catarinense Ana Paula foi a terceira eliminada da 18º edição do Big Brother Brasil. Com auto índice de rejeição, a "sister" não resistiu ao seu segundo paredão e deixou o reality na noite desta terça-feira (13).

Uma das caraterísticas que logo ficou conhecida em Ana Paula, além de seu lado exotérico foi a voz aguda, considerada pelo público um tanto quanto "irritante". A passagem da estudante de jornalismo pelo programa foi intensa e rodeada de atritos com os outros participantes da casa.

O fato mais marcante foi o atrito que teve com o sexólogo Mahmoud, que resultou em sua primeira indicação para o paredão pelo próprio Mahmoud, durante uma prova de liderança. Já a segunda ida da catarinense para o paredão foi através dos votos da casa, sete no total.

