Atriz Glória Menezes está internada em hospital no Rio

Rio de Janeiro - A atriz Glória Menezes está internada com infecção respiratória no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do hospital não informou o dia da internação nem o estado de saúde da artista.

Leia também: Crianças encontram corpo boiando em igarapé na Matinha

Glória Menezes atuou em quase 40 telenovelas, além de filmes e peças de teatro. Seu último personagem na televisão foi Stelinha Carneiro de Alcântara na novela Totalmente Demais.



Leia mais:

Presos suspeitos de matarem adolescente no bairro Novo Israel

PM flagra esconderijo de tripulação que levava drogas para Tabatinga

Mais de mil mandados de prisão são cumpridos em quatro meses