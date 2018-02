Amazonense se fantasia de 'Camilla Uckers' e bomba na internet

Manaus - “Se vestiram de mim no Carnaval. Aprovado! Kkk”, disse a youtuber em seu perfil no Instagram, reproduzindo a publicação original do ator e jornalista amazonense Eduardo Gomes. Na postagem de Eduardo no Instagram (@eduardogomesds), Camila respondeu “EU NÃO AGUENTO! Kkkkkkkkkkkkk”.

A youtuber Camilla Uckers é conhecida nacionalmente por expor todos os detalhes da sua vida nas redes sociais. Uckers fez algumas cirurgias plásticas no ano passado e no início deste ano teve que lidar com as complicações de algumas delas. Camilla é uma das juradas do quadro Famosos da Internet do Programa da Eliana, no SBT.

Camilla reproduziu a postagem de Eduardo Gomes em suas stories no Instagram | Foto: Reprodução

Foi pensando nessa grande repercussão que o caso teve que o ator amazonense resolveu usar o período das folias momescas para parodiar a situação. “Todos os anos eu e alguns amigos nos reunimos para curtir o Carnaval, caracterizados, homenageando algumas famosas. Minha primeira opção esse ano seria homenagear Anitta, que é um fenômeno na internet, mas vi que muita gente já estava fazendo isso”, ressaltou.

“A ideia de homenagear a Camilla surgiu após uma breve visita ao perfil da youtuber. As pessoas na internet têm falado e debatido muito sobre estética feminina, beleza, vaidade, intervenções cirúrgicas, e um assunto que gerou certa polêmica ultimamente foi a grande exposição em volta das complicações pelas quais a Camilla passou após realizar algumas cirurgias plásticas”, concluiu Gomes.

Camilla curtiu e comentou a publicação original | Foto: Reprodução

Por ser um assunto delicado, que lida sobre a situação das condições de saúde de uma pessoa, Eduardo confessa ter ficado receoso. “Eu fiquei com receio de não cair na graça das pessoas. Mas foi só chegar na festa que as pessoas começaram a reconhecer a 'personagem' Camilla e pedirem para fazer fotos comigo. Marquei ela nas fotos, mas nada aconteceu, então eu já tinha passado batido na brincadeira, mas ao acordar na quarta-feira de cinzas recebi o comentário na publicação e vi o stories de aprovação dela. Fiquei muito feliz, pois receber o reconhecimento da pessoa representada é algo recompensador. Penso que o humor e o Carnaval, quando andam lado a lado com a crítica e os fatos da atualidade, correm esse risco de cair no gosto das pessoas”, finalizou.

No dia 12 de dezembro de 2017, Camilla fez três procedimentos cirúrgicos: lipoaspiração, rinoplastia e implante de prótese nas nádegas. A youtuber registrou todo o seu processo de recuperação e até fez piadas sobre o estado do seu corpo no pós-operatório.