Pantera Negra é a grande estreia da semana

Black Panther (título original) é um filme de super-herói norte-americano, baseado no personagem Pantera Negra, produzido pela Marvel Comics e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, O filme conta com a direção de Ryan Coogler, que também contribuiu na elaboração do roteiro, juntamente com Joe Robert Cole. O elenco é composto por Chadwick Boseman como o personagem título Pantera Negra, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Danai Gurira, Andy Serkis e Forest Whitaker.

Foto: Divulgação

“Pantera Negra” acompanha T’Challa que, após a morte de seu pai, o Rei de Wakanda, volta para casa para a isolada e tecnologicamente avançada nação africana para a sucessão ao trono e para ocupar o seu lugar de direito como rei. Mas, com o reaparecimento de um velho e poderoso inimigo, o valor de T’Challa como rei – e como Pantera Negra – é testado quando ele é levado a um conflito formidável que coloca o destino de Wakanda, e do mundo todo, em risco.

O filme estreia em todo o Brasil nesta quinta-feira (15). Nos Estados Unidos, a estreia está prevista para esta sexta-feira, 16 de fevereiro. Esse é o décimo oitavo filme do Universo Cinematográfico Marvel e o primeiro filme solo do personagem.

Foto: Divulgação

