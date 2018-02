Luneta Mágica encerra turnê ‘No Meu Peito’ neste sábado no Café Teatro

Manaus - Antes de embarcar para as apresentações mais importantes da carreira, a banda amazonense Luneta Mágica realizará um show neste sábado (17), no Les Artistes Café Teatro, localizado no Centro. A performance também marca o encerramento da turnê ‘No Meu Peito’ e será aberta ao público. As senhas de acesso serão distribuídas a partir das 18h no local.

Em março, o grupo tocará no South by Southwest (SXSW), um conjunto de festivais de música, cinema e tecnologia que ocorrerá entre os dias 9 e 18, em Austin, no Texas (EUA). Em seguida, no dia 23, a banda se apresenta no festival Lollapalooza Brasil, em São Paulo.

Segundo o guitarrista da Luneta, Erick Omena, o próximo show é uma forma de agradecer a todos que estiveram ao lado do grupo desde o início. “Vamos ter uma superprodução com direito a cenografia, iluminação e estrutura completa para ter o nosso primeiro registro audiovisual. Será uma maneira também de retribuir todo o carinho que nossos amigos e fãs sempre tiveram com a gente”, conta.

A apresentação contará com participações especiais de músicos amigos da banda. Entre eles, estão Christian Pio (The Stone Ramos), Alex (Os Acossados), Davi (Alaídenegão), Magaiver (Casa de Caba), Tai (Violinista), Ygor Saunier (Percussionista), Monica Cardoso (Os Acossados), Laelia Nogueira, Ramon Oliveira (Boomerang Blues) e Lucas Castro (Basalto do Mare).

Ainda conforme Omena, a viagem para os Estados Unidos representa um passo importante para a trajetória do grupo. “Tocar no South by Southwest será uma experiência incrível. Estamos saindo pela primeira vez do país para participar de um festival que já revelou diversas bandas. Com certeza é um marco na nossa carreira. Tudo isso sem contar o peso e a visibilidade que teremos em participar do Lollapaloza Brasil. As expectativas são muito positivas”, completa.

A Luneta Mágica é uma banda de rock alternativo e já gravou dois discos “Amanhã vai ser o melhor dia da sua vida” e “No meu peito”, além de um EP, e do single “Parte”, pela gravadora Sony Music Brasil. Atualmente, é formada por Daniel Freire (baixo), Eron Oliveira (bateria), Victor Neves (synth e programações), Pablo Araújo (vocal e guitarra) e Erick Omena (vocal e guitarra).

SERVIÇO

O quê: Luneta Mágica faz último show em Manaus antes de embarcar para os EUA

Onde: Les Artistes Café Teatro, Av. Sete de Setembro, no Centro

Quando: 17 de fevereiro, com entrega de senhas às 18h

Entrada gratuita