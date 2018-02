Lorenzo Fortes recebeu amigos e fãs nesta quarta-feira (14) no Cantare

Com Lorenzo, após a apresentação no Cantare Pub | Foto: Divulgação

Muita cantoria marcou a última quarta-feira (14). O amazonense Lorenzo Fortes, atual integrante do The Voice Brasil Kids, programa dominical exibido pela Rede Globo, reuniu amigos e fãs em uma apresentação inesquecível no Cantare Pub.

A ideia do evento surgiu pelo fato de muitas pessoas estarem procurando o Lorenzo pelas suas redes sociais, querendo assistir um show dele ou tirar uma foto com o cantor teen.

“Ele estava muito ansioso para fazer uma apresentação. Disse essa semana que adoraria fazer um show no Anfiteatro da Ponta Negra ou no Teatro Amazonas. Ele sonha em cantar para um grande público, mas sabemos que para isso ele precisa estar bem preparado”.

O Lorenzo continua na disputa do programa no time da dupla sertaneja Simone & Simaria. Além de amiga, sou super fã dele e curti muito o show!