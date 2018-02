Bruna Linzmeyer é criticada após foto em cima de ponto de ônibus

Bruna postou a foto no seu Instagram. A atriz (de vermelho) beija sua namorada (de azul) | Foto: Reprodução

A atriz Bruna Linzmeyer foi alvo de críticas em seu perfil no Instagram após publicar uma foto em que beija sua namorada em cima de um ponto de ônibus durante o carnaval do Rio de Janeiro."

Vandalismo puro e simples", escreveu a usuária daniellemrayol. Já thiagoct8 questionou: "Ela está sim mexendo com centenas de milhares de pessoas que dependem do transporte público para se locomover. Imagina quantos mais subiram no ponto de ônibus depois do exemplo dela. Será que esse ponto continua do mesmo jeito?".

Apesar de alguns saírem em sua defesa, a maioria dos comentários feitos na publicação criticava sua atitude.