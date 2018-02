1.168 vagas são oferecidas pelo Liceu Claúdio Santoro em Manaus

Manaus - 1.168 vagas para cursos de iniciação artística para alunos a partir de 7 anos estão sendo ofertadas pelo Liceu de Artes e Ofícios Claúdio Santoro. As inscrições iniciam a partir das 8h da próxima segunda-feira (19) e continuam até 21 de fevereiro, no Centro de Convenções Profº Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus. Neste ano, as inscrições também poderão ser feitas pela internet, por meio do Portal da Cultura.

Ao todo, a unidade do Liceu no Sambódromo, na Zona Centro-Sul, oferece 635 vagas nos cursos de Música Erudita e Popular, 276 vagas em Dança, 121 em Artes Visuais, 73 em Artes Cênicas e 63 para Coral. De acordo com a diretora do Liceu, Cristiana Brandão, a possibilidade das matrículas via internet vai abranger ainda mais o acesso aos cursos.

“Havia essa demanda tanto do público quanto dos funcionários do Liceu porque sabemos que muitos não têm tempo de ir ao Sambódromo para realizar as inscrições. E também vamos atender na unidade para quem não tiver acesso à internet ou preferir se inscrever presencialmente, no Bloco F do Sambódromo”, afirma Cristiana.

Leia também: Luneta Mágica encerra turnê ‘No Meu Peito’ neste sábado no Café Teatro

Responsável pela gerência de Tecnologia e Informação da SEC, Rhullyanna Magalhães explica que o site vai dar agilidade ao processo. “As filas para inscrição no Liceu são grandes e, algumas vezes, não é possível atender a todos. Ter a possibilidade de realizar isso por meio de um computador facilita muito”, disse.

Ainda segundo a gerente de tecnologia e informação, o candidato também saberá com clareza, por meio do site, se está inscrito ou se está em lista de espera. Terá as informações sobre os dias para entregar a documentação.

Inscrições

Para efetivar a inscrição, será necessário entregar a documentação na Secretaria Escolar. Para menores de 18 anos é necessário uma (1) cópia do RG ou certidão de nascimento, uma (1) cópia do RG e CPF do responsável, uma (1) cópia do comprovante de residência atualizado, uma (1) Declaração Escolar atualizada ou cópia do certificado de conclusão e uma foto 3x4. A inscrição só poderá ser realizada com a presença do responsável do menor (pais ou avós).

Para maiores de 18 anos é preciso uma (1) cópia do RG e CPF, uma (1) cópia do comprovante de residência atualizado, uma (1) Declaração Escolar atualizada ou cópia do certificado de conclusão e uma foto 3x4.

A entrega de documentos será feita em módulos referentes às áreas dos cursos. Para os cursos de dança, a entrega acontece no dia 22 de fevereiro; para as artes cênicas visuais, no dia 23; e para os corais, música erudita e popular, a documentação será entregue no dia 26 de fevereiro. Para mais informações ou dúvidas sobre os cursos do Liceu Claudio Santoro, os números de contato são: (92) 3232-1950 / 3017-8823.

Leia mais:

Chitara e Rubro Negro são os blocos campeões do Carnailha em Parintins

Império Verde e Rosa conquista 14º título no Maués Folia

Público e artistas celebram o retorno do Carnaboi