Show ‘Brasilidade’ reúne grandes nomes da música no Teatro Amazonas

Manaus - O Teatro Amazonas recebe, neste final de semana, o show "Brasilidade", que reúne clássicos da música brasileira em um espetáculo que mescla a apresentação da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) com o talento de renomados cantores amazonenses como Lucilene Castro, Zezinho Corrêa e Márcia Siqueira. O evento é uma ação solidária em prol das artistas Fátima Silva e Kátia Maria, que também estarão no palco.

A programação, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), acontece no sábado (17/2), às 20h, e no domingo (18/2), a partir das 19h. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 50 e já estão à venda na bilheteria do Teatro. Toda renda será revertida para o tratamento de saúde das cantoras Fátima Silva e Katia Maria.

O cantor Zezinho Corrêa, que será um dos solistas do show, considera o evento uma forma de interagir e se aproximar do público manauara.

“Sem dúvida, eu me sinto muito bem cantando a música popular brasileira no palco do Teatro Amazonas. Para mim é enriquecedor sentir o calor do público, além de ser em prol de uma boa causa”, pontua. “A experiência de ser acompanhado pela OCA, com a regência do maestro Marcelo de Jesus e arranjos de Paulo Marinho, me faz ver uma equipe que torna o trabalho mais fácil e nos faz sentir felizes interpretando e cantando com todos eles. É um prazer muito grande fazer parte dessa apresentação”.

Ao longo da semana, os artistas participaram de diversos ensaios técnicos para garantir o sucesso da apresentação. Em meio aos preparativos para o evento, a cantora Kátia Maria, uma das convidadas especiais da noite, afirma que se sente privilegiada por fazer parte do conjunto da apresentação.

“Junções como esta me fortalecem como cantora e eu estou adorando até mesmo os ensaios. Em meio aos meus 60 anos de profissão eu só tenho a agradecer à classe artística pelo apoio”.

Ao todo, 20 clássicos brasileiros como “Emoções” e “Estrada de Santos”, de Roberto Carlos, e “Por Você”, da banda Barão Vermelho, estão incluídas no repertório do show.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas, na Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro de Manaus. Para plateia e frisas, o valor da entrada é R$ 50. Para os pavimentos, os valores variam conforme o andar. No 1º pavimento, os ingressos custam R$ 40, no 2º pavimento custam R$ 30 e, no terceiro, o valor do ingresso é de R$ 20.

Serviço:

Show ‘Brasilidade’ reúne Orquestra de Câmara do AM e artistas regionais em ação solidária no Teatro Amazonas

Data/Hora: No sábado, dia 17, às 20h; e no domingo, dia 18, às 19h

Local: Teatro Amazonas - Avenida Eduardo Ribeiro, nº 659, Centro

Entrada: R$ 50 (plateia e frisas), R$ 40 (1º pavimento), R$ 30 (2º pavimento) e R$ 20 (3º pavimento)