Dois grandes filmes serão exibidos neste fim de semana no Cine Casarão

Manaus - Dois grandes filmes estão em cartaz no Cine Casarão neste fim de semana: “Uma mulher Fantástica”, de Sebastian Lélio e “A Ópera em Paris”, dirigido por Jean-Stéphane Bron. O cinema funciona de quinta-feira a domingo e os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Com sessões no sábado (17), o filme “A Ópera de Paris” está em cartaz às 16h e às 18h30 e no domingo (18), às 17h, com estilo documentário, o longa traz uma investigação que durou um ano, pesquisada pelo diretor Jean-Stéphane Bron. Ele percorreu os bastidores da Ópera de Paris e registrou a rotina complicada da diretoria, obrigada pelo Ministério da Cultura e demitir funcionários e aumentar a rentabilidade dos espetáculos, dos diretores de dança e música, confrontados às dificuldades de produção e aos prazos apertados, e dos artistas, imersos em treinos e ensaios de alto nível. Um mergulho pela gigantesca estrutura necessária para manter uma instituição artística estimada entre as melhores do mundo.

“A Ópera de Paris” foi lançando em outubro nos Estados Unidos da América (EUA). O filme foi dirigido e roteirizado por Jean-Stéphane Bron. No elenco estão os atores Benjamin Millepied, Stéphane Lissner e dividindo a produção David Thion e Philippe Martin. O filme recebeu a premiação do Moscow Film Festival Prize for Best Film of Documentary Films Competition.

O filme “Uma Mulher Fantástica” estreou em Manaus na semana passada, mais ainda dá tempo de assisti-lo no Cine Casarão. O longa conta a história de Marina (Daniela Vega) que é uma garçonete transexual que passa boa parte dos seus dias buscando seu sustento.

Seu verdadeiro sonho é ser uma cantora de sucesso e, para isso, canta durante a noite em diversos clubes de sua cidade. O problema é que, após a inesperada morte de Orlando (Francisco Reyes), seu namorado e maior companheiro, sua vida dá uma guinada total.

“Uma Mulher Fantástica” será exibido no sábado (17), com sessão às 20h30; e no domingo (18), a sessão começa às 19h.

O Cine Casarão é um projeto desenvolvido pelo Casarão de Idéias. A sala de cinema pode acomodar até 30 pessoas.

Serviço:

Cine Casarão

Local: Casarão de Idéias (rua Barroso, 279, Centro)

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia para estudantes, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais)

UMA MULHER FANTÁSTICA

Dia (17) sábado, às 20h30 e (18) domingo, às 20h30

Chile, Alemanha / 2017 / 14 anos / Drama / 104min.

A ÓPERA DE PARIS

Dia (17) sábado, às 16h e 18h30 e (18) domingo, às 17h

França /10 anos/ 2017 / Documentário /1h10m