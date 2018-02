Palco ViaNorte abre temporada com sertanejo no fim de semana

A dupla Allan e Renato é a atração do domingo | Foto: Divulgação

Manaus - O projeto cultural musical Palco ViaNorte abre a temporada 2018 com um final de semana com o ritmo sertanejo de Kadu Almeida, no sábado, e a dupla Allan e Renato, no domingo. O programa é gratuito e acontece no horário das 19h às 21h, na praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Os artistas têm um repertório variado do gênero sertanejo e é uma boa opção para os amantes do estilo musical. Do sertanejo universitário ao mais tradicional, os cantores fazem uma variação no set list, ideal para quem curte as modas e quer fazer um programa à noite ouvindo os clássicos dos principais artistas do gênero.

Entre os sucessos dos cantores sertanejos destaques para os melhores hits de Jorge & Matheus, Bruno e Marrone, Chrystian e Ralf, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, entre outras feras do ritmo.

SERVIÇO:

O que: “Palco ViaNorte”

Quando: Kadu Almeida, no sábado, e Allan e Renato, domingo

Onde: Praça de Alimentação do Shopping Manaus ViaNorte, na Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, na Zona Norte.

Horas: 19h

Entrada Gratuita