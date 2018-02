Millennium Shopping promove torneio de Just Dance

Manaus - O jogo eletrônico de música Just Dance é a mais nova atração do Millennium Shopping. O evento inicia nesta segunda (19), a partir das 13h, e os clientes terão uma semana inteira de diversão. A ação acontece em parceria com a Keep – Geek & Tecnologia e para brincar é fácil: o jogador é provocado a imitar os movimentos de dançarinos virtuais, e os resultados são computados e divulgados em forma de ranking.

A modalidade “Free Play” ficará disponível até o sábado (24), das 13h às 19h, em um espaço localizado ao lado da loja Top Internacional, para todos os amantes e admiradores, que poderão exibir suas habilidades no jogo. No mesmo ambiente, os fãs de games também poderão brincar em uma estação exclusiva de PS4 com o jogo Dragon Ball Z Figther.

Para a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, a atração vem para trazer novas experiências de cultura e entretenimento aos frequentadores do centro de compras. “Os games são uma excelente opção para se divertir sozinho, chamando os amigos ou a família e encarar desafios”, comenta.

E, para a diversão ficar ainda melhor, na sexta-feira (23) e sábado (24), das 13h às 19h, o público poderá participar de um torneio que acontecerá em frente à praça de alimentação do Millennium Shopping, que se tornará uma verdadeira arena de dança para todas as idades.

O torneio será dividido em etapas de seletivas e finais. No dia 23, serão realizadas apenas seletivas dos participantes que se inscreverem no evento. Partidas de um contra um com a regra de melhor de três vitórias, conforme pontuação do próprio sistema do jogo.

E, no dia 24, ocorrerão as finais, no qual os participantes que se classificaram nas seletivas disputarão entre oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e finais. O vencedor, vice e terceiro lugar serão premiados com vale compras no valor de R$ 700 para 1º lugar e R$ 300 para o 2º colocado. Haverá entrega de brinde para o 3º lugar.

Os interessados podem realizar a inscrição gratuita por meio de três formas: no link https://goo.gl/iu8sdL, no espaço “Free Play” até o dia 22, ou então até às 13h do sábado no palco montado no shopping. “Estaremos a partir do meio-dia no local apenas realizando as últimas inscrições”, revelam os organizadores do evento Phillipe Rocha e Ricardo Abu, da Keep – Geek & Tecnologia.

A atração trará o recém-lançado Just Dance 2018, que possui uma tracklist variada e atual, com mais de 40 canções. Entre os sucessos que os jogadores poderão curtir, estão músicas como “Despacito” de Luis Fonsi & Daddy Yankee, “Side to Side”, de Ariana Grande e Nicki Minaj, e “24K Magic”, de Bruno Mars”, além de “Daddy Cool”, do Groove Century, e sucessos do K-pop, como “Bubble Pop”, de HyunA.