Banda Ctrl+z se apresenta no Teatro Amazonas nesta sexta-feira (16)

Manaus - Nesta sexta-feira (16/2), a partir das 20h, o Teatro Amazonas vai ser palco do show da banda Ctrl+Z, que contará com participações especiais do guitarrista Álvaro Raposo, do contrabaixista Fábio Souza, do tecladista Alexandre Pedraça e da banda Platinados. A apresentação, que tem entrada franca, faz parte da agenda do Espaço Aberto, programa promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

O show terá repertório totalmente autoral, com músicas como “Adeus”, que atualmente possui mais de 19 mil visualizações, e “Tucumam” que possui um ritmo mais irônico e sarcástico, seguindo a principal característica da banda que é o bom humor e a interação com o público por meio de performances.

De acordo com Lessandro Alencar, backing vocal e guitarrista da banda, a apresentação será uma mistura de rock, blues, jazz, soul e também da música brasileira como samba, bossa nova e reggae. “Vai ser um repertório bem eclético, não nos limitamos somente ao rock, mas também agregamos em nosso repertório, além das nossas influências, a música popular brasileira”, afirma.

Lessandro ressalta que a apresentação contará com uma live e que o público também poderá gravar o show.

“Quem conseguir gravar nossa apresentação, pode enviar os vídeos para o e-mail lessandro.music@icloud.com. Usaremos os registros no material que vamos lançar sobre o espetáculo no palco do nosso grande atrativo cultural”.

Existente há 14 anos, a banda Ctrl+z é formada por Marcos Chaves (vocalista e baixista), Lessandro Rodrigues de Alencar (backing vocal e guitarrista) e Alairton Rabelo (baterista). Obteve reconhecimento no cenário da música local por ser vencer os principais festivais do segmento, entre eles, o Festival Universitário de Música (FUM) e o Festival Universitário da Nilton Lins.

A principal característica da Ctrl-Z é a performance teatral nos palcos onde os figurinos, gestos e o bom humor dos músicos agradam tanto aos ouvidos, quanto aos olhos. E nesse show não será diferente. Recursos visuais, teatrais e a desenvoltura performática do trio prometem agitar a todos que prestigiarem o evento.

Serviço: Show da Banda Ctrl+z

Local: Teatro Amazonas (Avenida Eduardo Ribeiro – Centro)

Data/hora: 16 de fevereiro de 2018, sexta-feira, às 20h

Entrada Gratuita

Classificação indicativa: Livre