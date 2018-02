Globo autoriza ida de Marina Ruy Barbosa a programa do SBT

A atriz Marina Ruy Barbosa está empolgada em conhecer o SBT e o apresentador Silvio Santos. Tanto é que solicitou a alta cúpula da Rede Globo que a liberassem para ir até a emissora receber o troféu pela atuação na novela Totalmente Demais, onde viveu a protagonista Elisa.

“Eu quero ir ao Troféu Imprensa esse ano receber meu prêmio, como faz?”, escreveu a atriz na rede social. “Globo, libera eu! Quero conhecer o Silvio Santos”, completou Marina, que recebeu o apoio de artistas e anônimos na campanha. E deu certo!

De acordo com informações do jornalista Vladimir Alves, do programa A Tarde é Sua, a direção liberou a presença de Marina na premiação Troféu Imprensa, que tem gravação marcada para o final desse mês e exibição para o primeiro domingo de março, dia 04.