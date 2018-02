Festival traz a Manaus os sabores e as cores do Pará

Manaus — Açaí, maniçoba e tacacá: a boca chegou a salivar ao lembrar dessas delícias? Essas e outras comidas tipicamente paraenses vão estar no Festival Paraense 2018, que deve ocorrer no primeiro fim de semana de março, sábado (3) e domingo (4). O evento vai tomar o Pódium da Arena da Amazônia, localizado na av. Constantino Nery, número 5001, bairro Flores.

Ao todo, serão 32 barracas trazendo o melhor da culinária do Pará. De acordo com o organizador Carlos Junior, os preços dos pratos não vai superar o valor de R$ 20. "A ideia é que sejam preços acessíveis, assim como a entrada do evento, que será no valor simbólico de R$ 5", explicou. Parte da venda será convertida para instituição Pró-Menor Dom Bosco, que atende crianças e adolescentes necessitados de assistência social.

Ainda segundo Carlos, a temática do festival foi pensada na relação que o Amazonas e o Pará têm juntos. "A comunidade paraense em Manaus é muito grande e tem força aqui", comentou ele. "É um evento voltado para toda a família, incluindo um espaço especialmente destinado para as crianças, que vamos chamar de Bacuri". A palavra faz alusão à gíria paraense para "menino/menina". Nele, os pequenos vão ter cama elástica, touro mecânico e mais de seis brinquedos infláveis para usufruir durante as duas noites de festival.

Além das comidas, o festival também trará atrações musicais. Na primeira noite, o cantor paraense Pinduca e a banda Amazon Beach serão os responsáveis por agitar o evento. Já no domingo (4), a música fica por conta da banda Pintacuia e do cantor Wanderley Andrade, já conhecido pelo público manauense. Nos intervalos de ambos os dias, o DJ Digisound toca o melhor da música paraense.

O Festival Paraense 2018 também vai dispor de um bazar com diferentes produtos, como quadros, acessórios, camisetas e muito mais. Para quem deseja participar do setor de bazar e comercializar os próprios produtos, basta entrar em contato através dos números 98199-3889 ou 3348-8434, em horário comercial.

