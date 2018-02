Manaus - Mais oito bandas e blocos agitaram a temporada de Carnaval em Manaus no primeiro fim de semana pós feriado de Momo. Da Zona Norte a Sul de Manaus, ​os eventos trouxeram muita alegria e descontração para as ruas, incluindo uma atração nacional.



​Ao todo, 74 bandas e blocos já foram realizadas na cidade​ e, até o dia 4 de março, outras 26 prometem encerrar a festa de rua mais popular do Brasil.​ ​Este ano, cem bandas e blocos foram contemplados por meio de edital com apoio estrutural da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Na Zona Oeste da cidade, a tradicional Banda da Flajorge lotou a rua Edson Estanislau Afonso, no bairro de São Jorge. Única a trazer uma atração nacional para Manaus, o ex-jogador do Flamengo Ronaldo Angelim, a banda começou com uma brincadeira e que aos poucos foi ganhando notoriedade e se tornou uma grande banda de Carnaval.

A Banda da Flajorge lotou a rua Edson Estanislau Afonso, no bairro de São Jorge. | Foto: Ingrid Anne / Manascult

“A banda se iniciou em 2010 e com o tempo foi crescendo e hoje é uma tradicional banda de Carnaval de Manaus. Neste ano, a festa contou com quatro atrações, como a banda Curti Samba e Carlinhos do Boi”, afirmou um dos organizadores, Jenner Djavan.

“Eu já tinha vindo outras vezes, mas nunca em uma festa assim e fiquei muito impressionado com a quantidade de flamenguistas que eu encontrei e espero voltar mais vezes”, afirmou Angelim, que também veio para prestigiar a promoção da torcida organizada de Embaixada a Consulado rubro-negro em Manaus, após dez anos de fundação.

Ronaldo Angelim também veio para prestigiar a promoção da torcida organizada de Embaixada a Consulado rubro-negro em Manaus. | Foto: Ingrid Anne / Manascult

Ao todo, existem apenas 127 consulados do Flamengo no mundo e, no Amazonas, além da capital, somente no município de Uarini.​ ​O administrador Tulio Mateus, de 22 anos, diz que frequenta a Banda da Flajorge desde os 14 anos de idade. “Eu gosto porque é próximo, é familiar, é tranquilo. E nesse ano está melhor ainda pois eu vi mais​ ​policiamento e segurança” afirma.

Banda da Marechal

Outra festa que marcou este sábado pós​-Carnaval foi a da Banda da Marechal, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul. O evento contou com atrações como Xote com Pimenta, Guto Lima, Bagaceiros do Forró e Toinho Forró Show.

Para a segurança Carla Araújo, 35, a banda reúne muitas pessoas com muita música e alegria. “Eu gosto daqui porque é divertido, as músicas e as pessoas são legais, a segurança é total. É muito legal vir aqui” destaca ela.

A Banda da Marechal, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul, contou com atrações como Xote com Pimenta, Guto Lima, Bagaceiros do Forró e Toinho Forró Show. | Foto: Ingrid Anne / Manascult

Em outras zonas da Cidade, o sábado também contou com o Bloco do Mazon, Bloco Amigos da Zuila, Bloco do Cabeção e Bloco Vermelho e Preto.

As apresentações das bandas e blocos continuam​. ​A programação completa​ pode ser​ confer​ida no site​ ​Viva Manaus​.

