Fetam abre inscrições para 12ª Mostra de Teatro do Amazonas

Manaus - Já estão abertas as inscrições para a 12º Mostra de Teatro do Amazonas. As inscrições iniciaram no dia 17 e vão até 26 de fevereiro. Os artistas ou grupos/cias interessados podem inscrever seus espetáculos e/ou textos teatrais inéditos.

O evento será realizado de 23 a 29 de março, com a apresentação de 14 espetáculos teatrais. Serão sete apresentações para o público infanto-juvenil, que terão início às 10h da manhã, e sete voltadas para o público adulto, a partir das 18 horas.

Segundo o tesoureiro da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), Tércio Silva, este ano o evento conta com um diferencial. Dentro da programação também será realizado o 1º Seminário de Teatro do Amazonas. O seminário será de 27 a 29 de março, das 14 às 18h e conta com a parceria da Coordenação de Curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas.

O edital está disponível na página da Fetam no Facebook. | Foto: Divulgação

Outra novidade são os debates realizados após cada espetáculo, onde artistas do próprio espetáculo, público e convidados poderão interagir.

"Os debates são muito importante, porque permitirão que público e artistas conversem sobre o que foi encenado, mas cada um mostrando o seu olhar. Em breve divulgaremos quem será o mediador destes debates", explicou Tércio.

A terceira e boa notícia é que o evento marca a retomada do projeto “Amazonas Dramaturgia”. A primeira edição aconteceu em 2016 e agora foi resgatada pela diretoria da Fetam.

O objetivo é registar e publicar uma coletânea dos textos teatrais que farão parte da programação da Mostra. Grandes trabalhos como “Considerado” de Danilo Reis, “A Estrada” de Douglas Rodrigues, e “A Busca” de Nereide Santiago, fizeram parte da primeira edição do programa.

As inscrições iniciaram no dia 17 e vão até 26 de fevereiro | Foto: Divulgação

"O registro é algo muito bom para nós artistas que produzimos esse tipo de trabalho, porque ele fomenta a memória, já que a encenação teatral é efêmera e isso é a certeza de que nossa obra vai continuar para futuras gerações. Imagina que bom alguém ter a possibilidade de ter em mãos uma publicação de uma peça encenada hoje, caso queira encena-la novamente daqui 50 anos", comemora o presidente da Fetam, Douglas Rodrigues.

A Mostra de Teatro terá ainda dois grandes homenageados: a atriz Koia Refkalefsky e o ator Gomes de Lima.

"Nossa trabalho este ano é fortalecer nossa arte, nossa cultura local e valorizar nossos artistas. Vai ser um trabalho muito bonito, tenho certeza", afirma Douglas.

Os artistas ou grupos e companhias que queiram se inscrever para participar da 12º Mostra de Teatro podem obter todas as informações na página da Fetam no Facebook.