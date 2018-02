Orquestra de Violões apresenta concerto no Teatro Amazonas

Manaus - A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) volta ao Teatro Amazonas, a partir das 20h desta terça-feira (20/02), para o concerto “Na Linha do Samba”, que apresentará composições relacionadas ao gênero musical. O evento, que é gratuito, é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

O regente titular da Ovam, Davi Nunes, ressalta que a versatilidade do repertório do corpo artístico é o que possibilita espetáculos para os mais variados gêneros, e para este concerto, a orquestra decidiu apresentar um conjunto de obras que focasse não apenas no samba, mas também em ritmos e estilos que tanto antecederam como sucederam o gênero.

“Sempre gosto de citar o quanto é abrangente o repertório da Orquestra de Violões, e da facilidade que temos em ir do erudito ao popular. Com o samba não é diferente, mas pensamos em fazer algo mais diversificado. Vamos apresentar composições que exaltam o lundu, o chorinho, maxixe e outros ritmos e estilos característicos do País que chegaram a se mesclar com o samba”, diz o maestro.

No repertório, Nunes destaca músicas como “Xula Carioca”, de Antônio da Silva Leite, “Cavaquinho por que choras”, de Ernesto Nazareth, e “Isto aqui o que é”, de Ary Barroso. “Estas são apenas para ilustrar que vamos abordar do passado até um samba um pouco mais contemporâneo, que sofre influências clássicas, como a música do Ary. Mas também teremos compositores como Chico da Silva, Tom Jobim e Nicolas Jr”, pontua.

Ao todo, o espetáculo na “Linha do Samba” é composto por 14 músicas, tanto instrumentais, como cantadas, com a participação da soprano da Ovam, Amanda Aparício. O maestro Davi Nunes afirma, ainda, que o show é para a toda a família e fará intervalos no palco para contar sobre a origem da composição e sobre os autores das músicas.

“Como de costume nos concertos da Ovam, gosto de realizar algumas pausas no palco para interagir com o público, contextualizar as composições, explicar o porquê de a obra estar no repertório, e enfim, tornar o evento mais participativo para todos. A família é bem-vinda no Teatro Amazonas para o concerto “Linha do Samba”, declara o maestro.

Serviço

Concerto “Na Linha do Samba”, com a Orquestra de Violões do Amazonas

Quando: 20 de fevereiro, terça-feira, a partir das 20h

Entrada: Gratuita

Local: Teatro Amazonas – Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Classificação indicativa: Livre