ONG ComPaixão Animal e Cervejaria Barão realizam evento ‘pet friendly’

Manaus - No sábado (24), a partir das 16h, a ONG ComPaixão Animal - CPA em parceria com o Barão Cervejas & Empório realizam o Dia Pet, uma tarde totalmente dedicada para os apaixonados por animais. O público poderá levar seu cachorro, conhecer animais disponíveis para adoção, participar de atividades de recreação, dentre outras ações que fazem parte da programação do evento. A iniciativa acontecerá na cervejaria, localizada na avenida Professor Nilton Lins, 18 - Flores.

"Os tutores dos pets poderão levar cães de qualquer porte, desde que sejam dóceis com pessoas e outros animais, além disso, é essencial que elas permaneçam na guia durante todo o evento", informa a vice-presidente da ONG, Saskya Canizo.

Desde a inauguração, o Barão Cervejaria já permite a entrada de animais no ambiente externo do estabelecimento. A ideia é proporcionar um momento a mais com o pet.

“É levar o bichinho para passear e ainda tomar uma cerveja gostosa, curtir o momento. Muitos donos ficam preocupados de deixar o cachorro sozinho por muito tempo”, afirma George Costa, o proprietário do bar que também possui um mascote de quatro patas, o Pug Barão.

E para os cervejeiros de plantão, George adianta que a casa terá algumas novidades, como promoções e a cerveja voltada para os nossos coleguinhas de quatro patas, sem qualquer substância alcoólica em sua composição.

| Foto: Divulgação

Procurando um lar

Os interessados também poderão adotar cães que foram resgatados pelos voluntários da ComPaixão Animal. Estarão disponíveis cerca de dez animais castrados, vermifugados e vacinados, todos identificados com a bandana do evento. Para adotar, os interessados devem ter acima de 18 anos e passarão por uma breve entrevista.

"É fundamental ter em mente que pet não é brinquedo, mas um ser vivo que precisa de carinho, atenção e cuidados especiais por toda a sua vida. Incentivamos a guarda responsável e na entrevista queremos saber o que a família espera do animal, como é a sua rotina, a dinâmica da casa e, ainda, explicar os cuidados e responsabilidades que um animal implica. Essas medidas nos ajudaram a diminuir o número de animais devolvidos em adoções por impulso", disse Saskya.

Na cervejaria, os clientes também poderão conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela ComPaixão Animal e ainda adquirir produtos para ajudar a custear as ações da ONG. Além disso, os voluntários da organização também estarão recebendo doações para os animais resgatados.

Jornais, rações, medicações, comedouros, guias, lençóis, toalhas, produtos de higiene e beleza são essenciais para ajudar no trabalho desenvolvido pela CPA, que não possui abrigo e, com isso, os animais resgatados ficam na casa dos voluntários ou lares temporários.

"São os próprios voluntários os responsáveis por reabilitar, castrar, cuidar e arcar com todas as despesas até os bichanos serem adotados", informou a vice-presidente da ComPaixão Animal.