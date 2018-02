Alaídenegão e Bloco Afro comandam festa ‘Tira Ressaca’ do Palafita

Manaus - Em ritmo de despedida da folia de Carnaval, o Bar Palafita, situado na Arena Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, promove nesta sexta-feira (23), a festa ‘Tira Ressaca’. O evento acontece a partir das 20h e terá a presença da banda Alaídenegão e do Bloco Afro.

Como já é de praxe, a festa será embalada com muita música e promete agradar os mais variados gostos. As atrações ficam por conta da banda Alaídenegão, com sua mistura que agrega do brega ao rock, do samba ao carimbo, além de outros ritmos regionais, e do Bloco Afro, que nasceu de uma parceria entre a Cabocrioulo, Muiraquitã e o cantor Cileno. Para completar o time de atrações, um Dj tocará durante os intervalos.

“O público pode esperar shows repletos marchinhas, sambas e frevos, com uma mistura e cara amazônica. Quem busca uma boa opção para dar adeus ao Carnaval e se jogar na pista, não irá se arrepender”, afirma o gerente da casa, Marcel Valin.

Os ingressos para a festa ‘Tira Resseca’ do Bar Palafita já estão sendo vendidos na Pizzaria 2go, na Avenida Tancredo Neves, Parque Dez de Novembro, na loja Nutri Company, na Rua Belo Horizonte, Adrianópolis, e no Bar Palafita, ao valor de R$ 15. Na hora do evento, a entrada será R$ 20.

SERVIÇO

O quê: Tira Ressaca do Bar Palafita

Onde: Bar Palafita, situado na Arena Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa

Quando: sexta-feira, 23 de fevereiro

Ingressos: R$ 15 antecipado, R$ 20 na hora