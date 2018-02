Ayrton volta a dar 'selinho' na própria filha e gera revolta no BBB18

Dois participantes do reality show mais comentado do momento têm dado o que falar nas redes sociais. Ayrton e Ana Clara Lima, pai e filha, voltaram a polemizar neste domingo (18). Após ser orientado a manter certa distância, o pai se aproximou da filha e pediu um beijo.

Ele pediu para ela afirmar que o amava e, ao não receber a resposta da filha, Ayrton pediu um beijo. Apesar de ter acatado ao pedido do pai, Ana Clara não escondeu sua insatisfação com o ocorrido. "Papai, não preciso puxar o saco de ninguém, muito menos o seu. Você não pode vir aqui perturbar o meu silêncio", afirmou ela.

Não é a primeira vez que o brother tem atitudes que causam estranheza ao público. Na primeira festa do programa, em janeiro, Ayrton deu um selinho demorado na filha. Em outro momento, durante uma brincadeira na piscina, ele beijou a barriga da filha e colocou a mão na região da genitália de Ana Clara.

Nas redes sociais, muitos questionam o comportamento fora do comum entre o pai e a filha do reality show. Alguns chegam a citar o relacionamento como "abusivo" e pedir a expulsão do participante com a hashtag #ForaFamíliaLima devido aos excessos de contato físico entre eles.

