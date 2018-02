Batucada inicia ensaios técnicos nesta quinta-feira (22) em Manaus

Manaus - A Batucada do Boi Garantido inicia nesta quinta-feira (22) em Manaus, os ensaios técnicos para a apresentação na Arena do Bumbódromo, durante o 53º Festival Folclórico de Parintins, no final do mês de junho. Os ensaios serão todas as quintas-feiras, no Clube do Trabalhador do SESI, localizado na Alameda Cosme Ferreira, Coroado 3, a partir das 18h.

Uma das novidades para este ano, além do local, é que cada ensaio terá uma sessão de coreografias de boi-bumbá, ministradas pela equipe das torcidas organizadas Comando Garantido e Garantido Show. Será uma hora de “aula de boi” inteiramente gratuita para quem for para o Clube do Trabalhador. O aulão começa às 18h.

“ Vamos começar a passar as coreografias dos anos anteriores e, de acordo com o repertório da banda base, as coreografias desse ano. Vai ser bem legal pois eles voltam várias vezes as toadas. E assim o público presente aprende as coreografias, mantém a forma e busca a melhoria de saúde”, disse Luiz Mestrinho, o “Botinho", coreógrafo do Garantido Show.

O evento contará com uma hora de aula coreográfica | Foto: Divulgação

Assim que terminar o aulão, o som dos repiques, surdos, palminhas, caixinhas e rocás encarnados soarão, mais uma vez, já em plena temporada de 2018. Neste primeiro momento, as toadas novas serão passadas de maneira calma e minuciosa. “Em princípio, são só quatro novas toadas que serão ensaiadas. O resto é antiga. Neste início, vamos tirando a música passo a passo. No início é lento, depois que todos entendem, a música é tocada inteira e sem pausa”, descreveu o Coordenador Musical da Batucada, Francisnaldo Pinheiro.

A escolha do Clube do Trabalhador para os ensaios técnicos da Batucada veio para garantir mais espaço, conforto e segurança para o torcedor encarnado que quer aprender as toadas e coreografias deste ano. “Para quem for ao ensaio, vamos ter um mini-arraial, com praça de alimentação vendendo guloseimas e bebidas. E lembrando que a entrada é franca e o estacionamento é liberado”, informa Marcelo Cavalcante, um dos coordenadores da Batucada em Manaus. O evento termina às 22h.

Serviço

Evento: Ensaio Técnico da Batucada com toadas de 2018

Quando: quinta-feira, 22 de fevereiro

Onde: Clube do Trabalhador do SESI (Coroado 3 – Zona Leste)

Horário: 18h às 22h

Entrada Franca