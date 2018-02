Formação em ‘Coaching’ para crianças acontece nos dias 3 e 4 de março

Manaus - Com o objetivo de capacitar profissionais que atuam de forma direta e indireta com crianças, o Instituto Gamaliel realiza nos dias 3 e 4 de março um curso inédito em Manaus, o ‘Coaching Kids’. O evento acontece com o apoio do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe/AM) e as inscrições podem ser realizadas através do www.sympla.com.br ou no telefone (92) 98198-5572.

De acordo com a diretora do Instituto Gamaliel, Mônica Coelho, a ideia de trazer o curso para a capital amazonense surgiu a partir de relatos de pais e educadores sobre o comportamento infantil.

“Alguns comentavam que as crianças estavam apáticas, tímidas, inseguras, ansiosas, agressivas ou agitadas demais, então vimos que havia a necessidade de ajudar os pequenos a lidarem desde cedo com suas emoções e medos”, comentou.

Ministrado pela máster coach e escritora Alexandra Santos, o Coach Kids traz ferramentas práticas que irão capacitar os profissionais a trabalharem de forma lúdica as emoções da criançada, desenvolvendo suas competências e habilidades.

“Eles são qualificados para conduzir as crianças para evoluírem plenamente envolvendo tanto aspectos intelectuais, sociais e emocionais, tornando-se, desta forma, mais hábeis frente aos desafios da vida”, destaca Mônica.

Autoconfiança, motivação, responsabilidade, melhor relacionamento com a família e amigos, maior aceitação e tolerância no convívio com outras crianças e controle das emoções são alguns dos benefícios que as crianças conquistam ao iniciarem o trabalho com coaching.

“Por este motivo, além de professores, coach, gestores de instituições de ensino, pedagogos e psicólogos, o curso também visa capacitar médicos, babás, pais, responsáveis e demais atividades ligadas ao desenvolvimento infantil”, frisou a organizadora do evento.

A presidente do Sinepe/AM, Elaine Saldanha aponta que diante de tantos benefícios, o profissional acaba ajudando as crianças a se prepararem para a vida adulta, possibilitando que elas tenham uma maior percepção delas sobre si mesma e sobre o seu protagonismo na própria vida.

“As crianças passam a ter habilidades que geram senso de auto responsabilidade dos seus comportamentos, gestos e atitudes, e isso traz muitas influências ao longo da sua vida pessoal, profissional e social”, apontou a representante dos estabelecimentos de ensino.