SEC divulga resultado do primeiro lote de ocupação do Espaço Aberto

Manaus - O resultado com as propostas aptas a participarem do Programa Espaço Aberto 2018, que vão ocupar os centros culturais da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) nos meses de fevereiro e março, foi divulgado nesta segunda-feira (19/02). O resultado pode ser conferido no Portal da Cultura, aba “Editais”, ou diretamente no link http://editais.cultura.am.gov.br/downloads/2017/ESPACO_ABERTO/resultado_final.pdf. As inscrições continuam abertas para todos os meses do ano, com prazo até 5 de março para os lotes de ocupação em abril e maio.

De acordo com o diretor de Centros Culturais da SEC, Taciano Soares, a segunda etapa do programa está recebendo propostas em todas as áreas culturais. “Foi bastante surpreendente esse primeiro momento do segundo edital porque conseguimos visualizar que os artistas e produtores culturais estão entendendo a proposta da diversidade cultural, de maneira que conseguimos ter propostas em teatro, dança, música, circo, eventos transdisciplinares, ações formativas e outras programações. Essa é a proposta do ‘Espaço Aberto’, que os espaços estejam disponíveis para todas as possibilidades de ocupação”, destaca Soares.

Ao todo, o resultado do primeiro lote contempla 26 propostas para os meses de fevereiro e março. O próximo passo é o contato entre a SEC e os proponentes para a definição do calendário e dos espaços a serem ocupados. Taciano Soares ressalta que o edital da segunda etapa do “Espaço Aberto” tem inscrições até dezembro.

“Acabamos de cumprir o primeiro lote, mas já temos até 5 de março para o lote de abril e maio, 5 de maio para junho e julho, e assim sucessivamente”, pontua. “Ter a possibilidade de um edital aberto o ano todo possibilita nos aproximar das pessoas ao continuarmos a divulgar as ações, dá a chance de um diálogo mais aberto e de ajustar o que for preciso. Assim podemos ouvir cada vez mais e expandir nossas ações para que, de fato, consigamos colocar mais diversidade cultural nos espaços da secretaria”, ressalta o diretor de Centros Culturais da SEC.

Programa Espaço Aberto - O segundo edital do Espaço Aberto foi lançado no final de dezembro de 2017 e, entre as novidades, trouxe a possiblidade do proponente cobrar ingressos nos eventos e um maior número de espaços da SEC disponíveis para a ocupação, como o Teatro Amazonas, os parques e as praças administradas pela secretaria. O edital está disponível no Portal da Cultura, na aba “Editais” (ou no link http://editais.cultura.am.gov.br/downloads/2017/ESPACO_ABERTO/EDITAL.pdf).

Entre os espaços disponíveis para a segunda etapa do programa estão: Teatro Amazonas, Teatro Américo Alvarez, Teatro Jorge Bonates, Teatro Gebes Medeiros, Teatro da Instalação, Cine Teatro Aldemar Bonates (Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou), Cine Teatro Guarany, Cine Teatro Padre Pedro Vignola, Cine Teatro Comandante Ventura (Centro de Convivência do Idoso), Centro Cultural Casa das Artes, Centro Cultural Povos da Amazônia, Centro Cultural Palácio da Justiça, Centro Cultural Palácio Rio Negro, Centro Cultural Largo São Sebastião, Centro de Artes Visuais (Galeria do Largo), Centro Cultural Usina Chaminé; os parques Senador Jefferson Péres e Rio Negro; e as praças Antônio Bittencourt, Heliodoro Balbi, Roosevelt e Gonçalves Dias.

As propostas para ocupação para os meses de abril e maio estão abertas até o dia 5 de março; até o dia 5 de maio, para os meses de junho e julho; até 5 de julho, para os meses de agosto e setembro; e até 5 de setembro, para os meses de outubro, novembro e dezembro.

Inscrições - As inscrições dos projetos poderão ser entregues pelos Correios e pessoalmente, no horário de 8h até 17h (exceto aos sábados, domingos e feriados) em envelope lacrado na sede da Secretaria de Estado de Cultura, localizada na Avenida Sete de Setembro, 1546, Centro – anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro. O envelope deve estar adereçado ao “Setor de Protocolo” da Secretaria, contendo o nome do proponente e título da proposta.

Os projetos também podem ser enviados em formato digital, por meio do endereço espacoaberto@cultura.am.gov.br.

O proponente deverá indicar, na ficha de inscrição, o período para o qual pretende utilizar o espaço, e os ajustes de programação serão realizados em diálogo com a SEC.