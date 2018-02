Snoopy está de volta ao McDonald’s!

A campanha mais amada e nostálgica do McLanche Feliz já está em todos os restaurantes McDonald’s do Brasil. São dez surpresas inspiradas no personagem Snoopy™.

O Snoopy™ é um cachorro da raça Beagle criado em 1950, pelo colunista Charles Schulz. O icônico personagem das séries e programas de TV oferece muito humor e ao mesmo tempo transmite valores com a amizade, família, companheirismo e diversão.

A campanha de sucesso de 2016 e 2017 retorna ao cardápio com dez versões diferentes do personagem: Lanterna Escoteiro, Carimbo Joe Cool, Pião Dançante Snoopy, Lupa Agente Secreto, Aviador, Carimbo Snoopy Helicóptero, Lançador Astronauta, Jogador de Basquete, Escritor em Relevo e Lançador Mascarado. Cada surpresa acompanha um clipe para pendurar em bolsas e mochilas.