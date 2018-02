Bunka Pop está entre as atrações do Coca-Cola Anime Jungle

Manaus - Acontece neste fim de semana, a partir das 13h30, no Sesi Clube do Trabalhador, localizado na zona Leste de Manaus, mais uma edição do Coca-Cola Anime Jungle (CCAJ), considerado o maior evento de cultura pop e japonesa do Norte do País. Os otakus amazonenses fãs de games, animes e mangás poderão assistir a diversas atrações, entre elas, os apresentadores do Bunka Pop, Jack Freitas e Maria Luiza (Moo-Chan), o dublador Ricardo Juarez, o jogador profissional de videogame Gabriel Bohm (Kami), além de cosplayers, campeonatos e muito mais. A expectativa do evento para a primeira edição do ano é de receber 8 mil pessoas.

No sábado (24), o público poderá conhecer de perto um dos jogadores mais renomados do League of Legends (LoL) brasileiro, o veterano da paiN Gaming, Gabriel Bohm Santos, mais conhecido pelo apelido “Kami”, de apenas 21 anos de idade. Ele, que recentemente lançou um livro onde conta sua trajetória até se tornar um gamer profissional, estará no evento interagindo e tirando fotos com os fãs.

Outra atração do sábado será o dublador Ricardo Juarez, conhecido por fazer a voz de personagens como Johnny Bravo, Tygra em Thundercats, a girafa Melman de Madagascar, Kratos da franquia God of War, Hellboy, Barney de Os Simpsons e, também, a do ator Will Ferrell em vários filmes.

Já no domingo (25), o destaque será a dupla Jack Freitas e Maria Luiza (Moo-Chan), apresentadores do programa de entretenimento para o público jovem, Bunka Pop. Em uma linguagem casual e divertida, eles costumam abordar temas focados em cultura pop oriental, incluindo tecnologia, música, mangá, anime e jogos.

O público que visitar o evento também poderá conferir shows de k-pop (apresentações de intérpretes amadores das canções orientais e grupos covers), além de prestigiar o campeonato de cosplayers, fãs fantasiados como seus personagens favoritos de quadrinhos, filmes ou animes.

Duelos dos games LOL, e Defense of the Ancients (DotA 2), Clash Royale, Pro Evolution Soccer (PES 17) e FIFA 18, card games (Pokémon e Yu-gi-oh), exibição de animes, Role-Playing Game (mais conhecido como RPG) e Trading Card Game (TCG), Just Dance e Arena de Realidade Virtual também estão entre as atrações do evento.

Os ingressos para o Coca-Cola Anime Jungle custam R$20, para cada dia de evento ou então o público também poderá adquirir o passaporte antecipado para os dois dias de evento por R$30 na loja Daray (no Amazonas Shopping). As entradas também estarão disponíveis na bilheteria do Sesi no dia do evento. Para mais informações: (92) 99198-8076.