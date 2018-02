Após 2 dias de inscrições, Claudio Santoro esgota quase todas as vagas

Os cursos ainda disponíveis também estão com cadastro reserva em alguns horários | Foto: Divulgação

Manaus - Até a terça-feira (27) o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, na unidade do Sambódromo, vai seguir com inscrições abertas, por meio do Portal da Cultura, para cursos de percussão, fagote, dança moderna, dança urbana para criança, saxofone, trombone, clarineta, dança para criança, coral infantil, violão infantil, caricatura para iniciante, violão intensivo, pintura aquarela, teatro para criança, cavaquinho, musicalização infantil, laboratório teatral e flauta doce.

O primeiro dia de inscrições, na segunda (19), esgotou quase todas as 1.161 vagas oferecidas no complexo. Alguns dos cursos mais procurados, como os de violino, guitarra, bateria, piano, coral, balé, jazz, iniciação à pintura esgotaram também a possibilidade do cadastro reserva.

Os cursos ainda disponíveis também estão com cadastro reserva em alguns horários, porém, não tiveram procura em outros turnos e por isso continuam aceitando inscrições no Portal da Cultura.

Lista de espera

Os candidatos que entraram na lista de espera poderão ser chamados ao longo do ano. De acordo com a diretora do Liceu, Cristiana Brandão, à medida que novas vagas surgem em consequência de desistência ou ampliação, a secretaria escolar entra em contato com quem está na lista de espera.

“Muitos dos nossos alunos desistem por entrar no mercado de trabalho, o que acaba conflitando com os horários dos cursos, ou deixam de ir porque mudam de bairro e não têm mais condições de ir ao Sambódromo. O que também cria novas vagas é quando os antigos alunos não renovam suas matrículas e aí também utilizamos o cadastro reserva”, informa Cristiana.

Inscrições online e presenciais

Com a opção da inscrição pela Internet, a busca pelos cursos dobrou, de acordo com a diretora do Liceu. “A procura pelos cursos do Liceu é muito grande e tentamos atender a todos. Os que não tiverem acesso à Internet podem vir à secretaria escolar do Liceu, localizada no bloco F do Sambódromo, e realizar a inscrição conosco”, explica Cristiana.

