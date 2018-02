Lorenzo Fortes, do The Voice Brasil Kids, em entrevista exclusiva

Ele caiu nas graças do povo, pois além de muito talentoso é uma simpatia só. O jovem cantor amazonense, Lorenzo Fortes se despediu do The Voice Brasil Kids no último domingo e em uma entrevista exclusiva contou pra gente como foi essa experiência e quais os projetos têm para o futuro. Confira!

Yasmin Bonates – Como surgiu a ideia de participar do programa?

Lorenzo Fortes - A ideia de participar do programa surgiu desde a primeira vez que assisti ao The Voice Brasil Kids, em 2016, quando eu ainda tinha 11 anos. Desde então passei a gravar vídeos para enviar para a produção do programa.

YB – Como foi a experiência?

LF - Participar do programa foi um sonho realizado. Sempre quis que o Brasil inteiro pudesse me ouvir cantar e consegui isso em rede nacional.

YB – O que a música significa para você?

LF – É isso que eu quero pra minha vida e pretendo estudar mais, me qualificar ainda mais para corresponder às expectativas de todos que me acompanham, pois cantar, para mim, sempre foi sinônimo de felicidade.

YB - Como foi trabalhar com a dupla Simone & Simaria?

LF - Eu adoro as “Coleguinhas” mesmo antes de participar do programa. Lembro que quando eu era menorzinho cantava “Meu violão e o nosso cachorro” e já era bastante aplaudido nas festinhas de família. Já pisei naquele palco querendo muito que elas virassem a cadeira. A alegria foi tremenda!

Infelizmente na fase de batalhas, Lorenzo não seguiu adiante no programa, mas isso não abalou nem um pouco os seus sonhos. Ele está muito feliz com o carinho que tem recebido do público e cheio de planos para o futuro. Para retribuir todo esse carinho, ele fará um pocket show gratuito no próximo dia 24, às 16h no piso castanheira do Manauara Shopping.

Estaremos lá para prestigiar!