6ª batalha amazonense de hip hop acontece neste domingo 25

Manaus - A 6ª edição da batalha de hip hop, com o tema "Tribo Vs Tribo", vai acontecer no próximo domingo 25 de fevereiro no Centro de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC), no Coroado, Zona Leste.

Começando às 13h e indo às 21h, os ingressos custam R$5 e vão ser vendidos no dia. O grupo Nativos Crew Produções realiza o evento.

O evento é uma competição de dança do estilo break dance, que acontece na capital amazonense desde 2012, por meio da batalha de dança entre Bboys e Bgirls. De acordo com o organizador do evento, Maykon de Almeida, mais conhecido como Bboy Mayking, o hip hop tem ganhado cada vez mais espaço no cenário local e a programação irá proporcionar uma maior visibilidade.

“O nosso objetivo é fomentar a arte e a cultura no Amazonas, além de expandir o estilo em Manaus, criando um intercâmbio cultural entre os artistas e a comunidade. A ideia é tornar essa arte cada vez mais conhecida aqui na região”, afirma.

Neste ano, para compor a banca julgadora, a batalha contará com a presença do Bboy Samuka, artista nacional conhecido por representar o Brasil em disputas internacionais, além do dançarino de hip hop regional, Rodrigo Martins.

No intuito de fortalecer o diálogo entre as comunidades culturais artísticas, a disputa ainda contará com exposição de grafites do artista Teo Bruss e batalhas de rimas, além de muita música com os DJs Marcos Tubarão e Carapanã.

“As pessoas terão diferentes formas de conhecer a arte do hip hop e tudo isso em um só lugar”, termina Mayking.

