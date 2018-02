Banda amazonense 'Bates' traz ex-guitarrista da Charlie Brown Jr

Manaus — Boa notícia para os fãs amazonenses da banda Charlie Brown Jr. Na próxima sexta-feira (2), a banda Bates traz o guitarrista Marcão Brito para um especial em Manaus. Tocando os maiores sucessos da banda paulistana no Teatro Amazonas, eles fazem o show único como parte do projeto "Bates Convida".

Bates e Marcão devem tocar o "Acústico MTV", um dos álbuns mais vendidos da banda Charlie Brown Jr e com diversas canções conhecidas pelo público. De acordo com o guitarrista Diego Cavalcante, a ideia surgiu ainda no ano passado. "Todos os membros da Bates são fãs da banda, ficamos muito tristes pela morte e queríamos fazer uma homenagem digna para quem é fã como nós", explica.

Marcão Brito | Foto: Divulgação

Além de curtir os famosos riffs trazidos nos hits da Charlie Brown Jr, os fãs também poderão participar de uma sessão de fotos e autógrafos com o guitarrista. "Vai ser uma noite de grandes emoções, relembrando as músicas dos anos 2000, ouvindo no rádio as músicas do Chorão", diz Diego. Segundo ele, o projeto "Bates Convida" deve trazer outros artistas a nível nacional para shows, jams e outras participações no cenário musical de Manaus.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e custam a partir de R$ 10. O show está previsto para começar a partir das 20h.

O projeto "Bates Convida" deve trazer outros artistas a nível nacional para shows, jams e outras participações no cenário musical de Manaus | Foto: Divulgação

Banda Bates

Formada por Diego Cavalcante, Vitor Mascarin, Thiago Carvalho, João Arthur Alcântara e Rafael Santana, a banda surgiu em 2016 e se apresenta com frequência nas casas noturnas de Manaus. A banda subiu ao palco do Teatro Amazonas pela primeira vez em setembro do ano passado, em um especial homenageando Chester Bennington, vocalista da banda Linkin Park, encontrado morto em julho do mesmo ano.

