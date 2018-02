Comédia de Bar chega à 3ª edição nesta semana em Manaus

Manaus - A comédia amazonense voltará a ser destaque na nova edição do Comédia de Bar nesta quinta-feira (22), em Manaus. Com o objetivo de abrir espaço para o humor regional, o show será comandado por Wemerson Repolho e Roger Siqueira. O evento acontecerá em duas sessões - às 20h e 22h -, no Barão Cervejas & Empório, localizado na Av. Prof. Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, com ingressos à venda no sympla.com. A primeira sessão já está com entradas esgotadas.

O evento surgiu em dezembro do ano passado, com o intuito de exaltar talentos regionais da comédia. Segundo o proprietário do Barão Cervejas & Empório, George Costa, as apresentações são uma resposta à necessidade de um espaço para celebrar os artistas manauaras.

“Os comediantes nos procuraram com a necessidade de um espaço para se apresentar. Os primeiros foram o Roger Siqueira e Junior Santos - idealizadores do projeto - e agora eles têm a missão de convidar outros comediantes da cena local”, disse.

O novato Wemerson Repolho - que ganhou notoriedade com o vídeo viral do personagem Docinho de Leite - será acompanhado pelo veterano e idealizador do projeto, Roger Siqueira. “Quem for nos prestigiar pode esperar um Stand-Up que trata da rotina manauara. Fazer isso na primeira casa que realmente comprou a ideia é ótimo. Hoje, nosso público sabe onde nos encontrar”, afirmou.