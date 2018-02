MPB, Forró e Sertanejo tomam conta do Palco Vianorte

Manaus — O Palco ViaNorte recebe neste sábado e domingo, respectivamente, os cantores Pato Siqueira como atrações da sua programação musical. O projeto cultural gratuito acontece semanalmente, sempre no horário das 19h, na praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte, localizado na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade, na Zona Norte.

No sábado quem comanda o palco é Pato Siqueira. Ele vai esquentar o shopping com muito forró e sertanejo. O musico é ex-vocalista de bandas diversas bandas do gênero musical como o 100% Abusado e Xaxado. Pato faz carreira solo e tem repertório do pé de serra tradicional, como músicas de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, ao sertanejo universitário de Luan Santana e Jorge e Matheus.

Domingo quem sobe no palco é a cantora amazonense Júlia Carvalho. A artista já gravou dois CDs, um em 2016 (“Canto”) e outro em 2017 (“Hits Sertanejos”), com sucessos de samba, MPB, pop e sertanejo. Seu repertório tem destaque para o “feminejo”, interpretando canções de mulheres do gênero musical.

