Governo lança ação cultural na Zona Leste para combate à criminalidade

Manaus - A partir deste final de semana, o Governo do Amazonas começa a realizar um novo programa social voltado à prevenção da criminalidade em Manaus. Com ações nas áreas de cultura, esporte, educação, lazer, turismo e segurança pública, o "Amazonas em Movimento" chegará a toda a capital, mobilizando a sociedade no enfrentamento a um tema que tem monopolizado a atenção dos brasileiros: a violência. Com a iniciativa, as ações voltam o olhar às medidas de prevenção e estímulo para crianças e adolescentes.

O lançamento será feito pelo governador Amazonino Mendes e o vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, neste sábado (24/02), a partir das 11h, na Avenida Itaúba, Jorge Teixeira, próximo da Escola Municipal Helena Augusta Walcott. As atividades para o público começam às 9h e se estenderão até às 20h no sábado e no domingo (25/02). Além do palco principal, uma estrutura com 15 estandes será montada. Nos dois dias, 30 atrações artísticas e dezenas de competições esportivas estão programadas, além de um city tour com estudantes por pontos turísticos da capital e distribuição de bolas para crianças.

Na área cultural, o público poderá conferir a Biblioteca Volante, Batalha de Bboys, a Feira de Produtos Indígenas e Criativos, Roda de Capoeira, Encontro de Percussão, Roda na Praça, apresentação do Palhaço Dorminhoco e atividades lúdicas. Opções que prometem agitar os moradores.

Os Corpos Artísticos da SEC, como o Balé Folclórico do Amazonas, a Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas e Orquestra de Violões do Amazonas estão preparando um repertório tradicional e popular.

O Balé Folclórico do Amazonas apresentará o espetáculo Herança Africana, dedicado à reflexão sobre a presença do negro na sociedade e sua influência sobre a cultura brasileira. Já a Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas apresentam “hits” do Amazonas, celebrando a união da música erudita e popular. Com “A quem será que se destina” e “Milongas”, o Corpo de Dança do Amazonas irá mesclar ritmos como o Tango, com o eletrônico e as danças de salão e contemporânea. Para completar, a Orquestra de Violões do Amazonas irá exaltar ritmos e estilos conhecidos pelo público.

Além disso, artistas locais darão um show de regionalidade em suas apresentações. Os grupos convidados são: Xererê, Banda Xiado da Xinela, Orquestra Puxirium, Cezar Pinheiro e Banda, Official 80, Pororoca Atômica, Banda Gramophone, Companhia de teatro Criatê e o grupo de Hip-hop Kannybals.

Por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), a programação esportiva irá oferecer atividades para todas as idades. A grande surpresa será o circuito de kart, além de aulas para idosos como tênis de mesa, mini basquete, mini futebol e mini vôlei. O Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (Ctara) oferecerá ainda aferição da pressão arterial, pesos, medidas e massagens.

Além disso, haverá sessões de cinema e debates. No sábado, a partir das 18h, com a temática Segurança Pública, entre o capitão da Polícia Militar, Alberto Neto, e o doutor Lucas Alencar. No domingo, o debate é na área de saúde e será feito por Carlos Tadeu e Vanessa Campos. A atividade será realizada no prédio da IEADAM, área 103, casa de Oração 264, que fica na rua do evento.

O programa é realizado em conjunto entre as Secretarias de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Cultura (SEC), Assistência Social (Seas), de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) e pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Confira a programação:

Sábado (24/02) - SEC

9h- Aulão de ritmos

9h às 16h – Biblioteca Volante

9h às 17h – Feira de produtos Indígenas e Criativos

10h- Xekerê

11h- Fanfarra da Escola Estadual Raimundo Holanda

11h às 12h- Atividades Lúdicas com Tapa Produções e Sombras

14 h- Banda Xiado da Xinela

15h- Oficcial 80

16h – Orquestra Puxirum

16h às 16h30 – Maracatu Baque Mulher

16h30 às 17h- Capoeira

17h- Aulão de ritmos

18h- Balé Folclórico do Amazonas

18h às 19h- Encontro de Percussão

20h- Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas

Domingo (25/02) - SEC

9h- Aulão de ritmos

9h às 10h - Roda na Praça

9h às 16h – Biblioteca Volante

9h às 17h – Feira de Produtos Indígenas e Criativos

10h- Cezar Pinheiro e Banda com Boi Bumbá

11h- Banda Gramophone

13h – Pororoca Atômica

14h – Aulão de ritmos

14h30 ás 15h - Aula de Dança de Salão

15h – Corpo de Dança do Amazonas

16h – Cia. Criatê com espetáculo Teatral “ De Encontro”

18h- Orquestra de Violões do Amazonas

19h – Grupo de Hip Hop Kannybals

Sábado (24/02) e Domingo (25/2)- SEJEL

9h às 12h / 14h às 18h – Espaço CTARA

9h às 20h – Tenda Jogos

10h às 12h / 15h às 17h - Tenda Lutas

9h às 20h – Tenda Juventude

9h às 20h – Tenda Vidativa

10 às 12h / 14h às 17h – Kartódromo

10h às 11h / 15h às 16h – Mini Atletismo

9h às 10h / 11h às 15h / 16h às 18h – Mini Voleibol

9h às 10h / 11h às 15h / 16h às 18h – Mini Futebol

9h às 10h / 16h às 17h – Palco Principal – Aulas de Ritmos